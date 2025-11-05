"Me tocó ser dejada": la reflexión de Chechu Bonelli tras separarse de Darío Cvitanich

La modelo y conductora pasó por el streaming de MasterChef Celebrity donde habló por primera vez de su separación.

Por primera vez, la modelo y conductora, Chechu Bonelli , se animó a hablar a abiertamente en los medios sobre su separación del exfutbolista, Darío Cvitanich . Recordemos que la pareja estuvo catorce años juntos y todo terminó hace apenas unos meses, cuando el exjugador de Boca blanqueó que se había ido de la casa que compartían en familia.

Luego de resguardarse en el silencio, al fin la actriz contó frente a un micrófono lo difícil que fue para ella aceptar esta ruptura, cómo lo vivió y lo bien que se siente ahora, parada en otro lugar, mucho más armada y fuerte, con esperanzas de comenzar otra vez una nueva vida. "Hace dos meses recuperé la luz”, aseguró en su paso por el streaming de MasterChef Celebrity.

“Un poco el tiempo lo cura todo, hacés ese click, se te enciende esa llamita del amor propio y empezás a salir a la vida otra vez", explicó a Nati Jota y Grego Roselló, abierta a contar el drama que padeció mientras su ex ya estaba feliz en otra relación, de novio con Ivana Figueiras. "Estaba muy triste, no comía, lloraba todo el día, dormía poco y nada. Iba a terapia cuatro veces por semana".

Es que Chechu venía marcada por una fuerte historia familiar que profundizó su sensación de haber fracasado en la vida tras la ruptura de su matrimonio. "Yo me casé para toda la vida, pero no existe el manual de cómo ser la mujer ejemplar”, sostuvo. A la vez, la periodista dio cuenta de cómo eran las cosas puertas adentro con Cvitanich: “En mi casa yo era mujer y hombre, hacía todas las tareas”.

El descargo de Chechu Bonelli

“Mi ex pareja tenía una profesión por la que tenía poca presencia en casa y, haber tenido una vida tan nómade, me llevó a perderme un poco", amplió al respecto Chechu Bonelli. Para ella, todo se complicó cuando Darío Cvitanich se retiró del fútbol. "No pude reacomodarme a su nueva vida", reconoció.

Con respecto a las razones por las que no habló antes, la conductora explicó: "Me llamé al silencio porque quería sentirme verdaderamente preparada para hablar de esto, antes me largaba a llorar", explicó. Todo sigue siendo un día a día de todas maneras. Así lo definió: "Lo tengo que seguir trabajando. Siento que es una mancha en mi historia porque vengo de una familia, donde a mis papás los separó la muerte".

"No es lo mismo dejar, que ser dejado y yo fui dejada, durísimo. Hoy no me cuesta para nada decirlo. Venía bien que podía pasar, pero siempre traté de pelearla", diferenció Chechu. Hoy, la periodista se siente optimista y satisfecha consigo misma tras todo el trabajo personal realizado.

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich se separaron a fines del mes de julio de este año. Luego de catorce años juntos, una convivencia en múltiples países y tres hijas en común, el matrimonio llegó a su fin. Todo comenzó siendo rumores cuándo el exfutbolista dejó de vivir en la casa que compartían, luego el mismo se encargó de confirmarlo en una comunicación con el periodista Juan Etchegoyen.