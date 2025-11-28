Estatales de Neuquén cobran los sueldos: ¿Cuándo es el próximo aumento acordado?

Los estatales cobran este viernes los sueldos de noviembre. En medio de la negociación paritaria, todavía resta un último incremento salarial.

La totalidad de los estatales de Neuquén y el sector pasivo del ISSN cobrarán el mismo día.

La totalidad de los trabajadores estatales de Neuquén y el sector pasivo del ISSN cobrarán este viernes los sueldos correspondientes a noviembre. En medio de la negociación paritaria, todavía resta un último incremento salarial correspondiente al acuerdo 2025.

Como cada mes, el gobierno de la provincia informó que los haberes de octubre para los trabajadores de la administración pública y jubilados estarán depositados el viernes 28 de noviembre , último día hábil del mes, en las cuentas del Banco Provincia del Neuquén (BPN), según informó el ministerio de Economía, Producción e Industria.

Como viene sucediendo a lo largo de la gestión, el pago se hará efectivo antes de que termine el mes. "Esto es posible gracias al programa de austeridad implementado durante la actual gestión de gobierno, a través del cual se eliminaron gastos innecesarios para reforzar las partidas de áreas esenciales como Educación, Salud, Seguridad e Infraestructura", destacaron desde el Ejecutivo. Ese día cobrarán los agentes del Consejo Provincial de Educación (CPE), Salud, Policía, Administración Central y Organismos Descentralizados, al igual que jubilados, pensionados y retirados del ISSN.

El próximo aumento de sueldos

El último aumento de sueldo para los trabajadores estatales se concretó en octubre pasado. Los salarios incluyeron el cuarto incremento salarial del año, correspondiente a la actualización trimestral acordada con los gremios.

Tal como estaba previsto, el pago incluyó el aumento del 6,96 por ciento, según lo acordado con los gremios que los representan en las paritarias 2025.

Desde el ministerio de Economía, Producción e Industria precisaron que la suba correspondió a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), según lo ponderado en el último trimestre (julio, agosto y septiembre) y se suma a los tres incrementos dados previamente -en enero, abril y julio pasados-.

El acuerdo salarial 2025 es hasta enero próximo. De esta forma, en medio de la negociación paritaria con los gremios estatales, todavía resta un último aumento salarial acordado. Se pagará con los sueldos de enero del 2026 y el incremento será en base a la inflación acumulada de octubre, noviembre y diciembre.

La propuesta salarial del Gobierno

Este jueves, el Gobierno provincial presentó a los gremios su propuesta salarial para el 2026: la continuidad del ajuste por Índice de Precios al Consumidor (IPC) trimestral durante el primer semestre de 2026. Fue en el marco de la tercera reunión paritaria. Según consta en el acta oficial de la reunión, el Ejecutivo planteó:

Aplicar una actualización salarial por IPC para el período enero-junio de 2026.

Los períodos de actualización corresponderán a abril/26 y julio/26 .

Para la actualización de abril se tomará como base el salario de marzo de 2026 y se aplicarán las variaciones del IPC de enero, febrero y marzo.

Para la actualización siguiente se aplicará la variación acumulada del trimestre inmediato anterior (abril, mayo y junio) sobre el salario conformado en abril.

El cálculo de los incrementos se realizará como una media ponderada del 50% del IPC provincial y 50% del IPC nacional, tal como establecieron la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC) y el INDEC.

El Gobierno también propuso conformar una nueva mesa de negociación antes de finalizar la vigencia del posible acuerdo, para definir los pasos salariales posteriores al primer semestre.

Municipales de Neuquén cobran sueldos con aumento

La Municipalidad de Neuquén confirmó la fecha de pago de los sueldos correspondientes a noviembre, tanto para los trabajadores activos como pasivos, que este mes llegarán con aumento.

La fecha de pago fue confirmada por el secretario de Finanzas, Recursos y Protección Ciudadana de la Municipalidad, Fernando Schpoliansky. En contacto con LU5, el funcionario anunció que el cobro de los sueldos será este viernes 28 de noviembre, último día hábil del mes, como es habitual.

Por otra parte, Schpoliansky señaló que se aplicará un incremento salarial del 3%, tal como surgió del acta acuerdo llevado adelante con Sitramune en marzo pasado, con vigencia hasta marzo del año que viene. "Lo hacemos con recursos propios, sin asistencia financiera. Tiene que ver con tener las cuentas ordenadas y superavit financiero, tal como nos ordenó el intendente Mariano Gaido", destacó.