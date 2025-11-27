Polémica renuncia de una Miss Universo 2025 tras la escandalosa coronación

Olivia Yacé lanzó un duro comunicado en sus redes sociales donde contó los motivos de su renuncia.

Olivia Yacé publicó un contundente comunicado en su cuenta personal de Instagram comunicando su renuncia al título como Miss Universo África y Oceanía , en medio de una fuerte polémica por denuncias que sospechan manipulación en la elección de la ganadora.

“Fui testigo de primera mano de que era capaz de lograr grandes cosas a pesar de la adversidad. Pero, para continuar por este camino, debo mantenerme fiel a mis valores: respeto, dignidad, excelencia y igualdad de oportunidades, los pilares más fuertes que me guían”, escribió en su cuenta de Instagram con un comunicado.

Luego, sumó: “Como dije en el escenario, mi mayor deseo es ser un modelo a seguir para la nueva generación, especialmente para las niñas jóvenes. Las animo a superar sus límites, a entrar con confianza en espacios donde creen que no pertenecen y a abrazar con orgullo su identidad”.

Durante su descargo expresó uno de los principales motivos por los que dio un paso al costado: "Alejarme de este rol reducido de Miss Universe África y Oceanía me permitirá dedicarme plenamente a defender los valores que considero fundamentales”, escribió.

“Nunca permitan que alguien defina quiénes somos o limite nuestro potencial. Nuestra presencia importa, y nuestras voces deben ser escuchadas”, agregó con un fuerte mensaje.

“Miss Salmón” denunció fraude en la elección de Miss Universo 2025

A menos de una semana de Miss Universo 2025 la polémica se instaló en las redes sociales donde Miss Noruega denunció que el Top 10 del certamen se definió días antes de la gala final.

Leonora Lysglimt-Rodland, conocida como “Miss Salmón”, afirmó en un vivo de Instagram que la lista de las candidatas finales se cerró días antes de la última ceremonia, aunque no mostró pruebas de lo sucedido.

En la denuncia que se viralizó en las últimas horas, la concursante explicó que tanto ella como otras participantes se enteraron de una supuesta lista de seleccionadas antes de la gran final. Esto habría llevado a que muchas que sabían que quedarían afuera de la competencia perdieran la motivación y ganara el desánim

La noruega confió en que esta situación generó una sensación de que todo esfuerzo fue en vano y que la competencia finalmente estuvo arreglada. Pese a la denuncia, no hubo presentación de las pruebas que tendría la mujer sobre lo narrado.

“Qué sentido tiene competir si la organización de Miss Universo ya ha tomado la decisión”, se preguntó la participante que confirmó que las 10 finalistas ya estaban elegidas con al menos 15 días de anticipación.

Por el momento, la organización de Miss Universo no se hizo eco de la noticia. Sin embargo, después de la gala final que coronó a Miss México como ganadora de la edición número 74, Raúl Rocha Cantu, presidente de la organización, negó irregularidades y aseguró que la ganadora era la gran favorita del público.