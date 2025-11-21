Quién es Fátima Bosch, la Miss Universo 2025 que ganó el concurso tras superar un conflicto con un directivo

La representante de México obtuvo la corona en Tailandia luego de cuestionar públicamente el trato recibido durante el certamen.

Con la coronación de Fátima Bosch, México sumó cuatro títulos en la historia de Miss Universo

Fátima Bosch se consagró ganadora del certamen Miss Universo 2025 en Tailandia , después de superar un fuerte conflicto con un alto directivo del certamen durante las actividades previas. La representante de México se adueñó de la corona en la Arena Impact de Bangkok, ante más de 120 representantes de distintos países.

A principios de este mes, Bosch protagonizó una situación controvertida con Nawat Itsaragrisil , director del comité organizador de Miss Universo Tailandia y presidente de Miss Grand International, quien la cuestionó y hasta la llamó "tonta" en una reunión, por un supuesto incumplimiento de publicar contenido promocional sobre Tailandia en sus redes sociales.

La modelo y diseñadora dejó esa sala y su actitud desató una ola de apoyo feminista hacia su figura. "Lo que ha hecho su director es una falta de respeto: me dijo tonta. El mundo debe ser testigo de esto, porque somos mujeres independientes y este espacio nos permite hacer oír nuestra voz", argumentó.

Embed - Director de Miss Universo agrede a Fátima Bosch

Bosch recibió el apoyo casi inmediato de su compatriota y presidente de la Organización Miss Universo, Raúl Rocha. “Quiero dejar en claro, mi gran indignación y el repudio a Nawat por la agresión que hizo en público en contra Fátima Bosch, Miss Universe México”, manifestó.

Por su lado, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también respaldó a Bosch. “Mi reconocimiento porque ella vive esta agresión y muy dignamente dice: no estoy de acuerdo. Es un ejemplo de cómo las mujeres debemos levantar la voz”, afirmó la mandataria en una conferencia de prensa.

Además, destacó: “Las mujeres nos vemos más bonitas cuando alzamos la voz y participamos”.

Itsaragrisil, quien recibió sanciones internas, se disculpó públicamente y explicó que todo sucedió porque sentía “presión” por el certamen.

Quién es Fátima Bosch, la ganadora de Miss Universo 2025

Bosch nació en Villahermosa, Tabasco, hace 25 años. Durante su infancia recibió diagnósticos de dislexia y trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). Realizó estudios de moda y diseño en Ciudad de México y posteriormente profundizó su formación en Milán, y también residió un año en Estados Unidos.

Su trayectoria incluye desarrollos vinculados a la moda sostenible mediante el uso de materiales recuperados, además de actividades de voluntariado con niños con cáncer, comunidades migrantes y proyectos relacionados con salud mental.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MissUniverse/status/1991732755491877240&partner=&hide_thread=false Congratulations to our new Miss Universe.

Tonight, a star was born. Her grace, strength, and radiant spirit captured the hearts of the world, and we couldn’t be more thrilled to welcome her as our new queen. The universe shines a little brighter with her leading the way. pic.twitter.com/HKYa3Z5dfz — Miss Universe (@MissUniverse) November 21, 2025

Accedió al cuadro final del certamen junto a Praveenar Singh, de Tailandia, quien quedó como primera finalista, y por Stephany Adriana Abasali Nasser, de Venezuela, quien fue segunda finalista.

El grupo de las primeras cinco también incluyó a Ahtisa Manalo, de Filipinas, y Olivia Yacé, de Costa de Marfil. En la fase de 12 se destacaron participantes de Colombia, Puerto Rico, Cuba y Chile.

Con su coronación, México suma cuatro títulos en la historia de Miss Universo, después de Lupita Jones en 1991, Ximena Navarrete en 2010 y Andrea Meza en 2020, cuya corona le fue otorgada al año siguiente debido a la pandemia de COVID-19.

Bosch recibió la corona de parte de Victoria Kjær Theilvig, la primera danesa en ganar el certamen.

Al cierre de la ceremonia se anunció que Puerto Rico será la sede de la edición número 75 del certamen, en 2026.

Qué dijo Fátima Bosch tras su consagración

Luego de ser coronada como ganadora del certamen, la mexicana se volcó a sus redes sociales para manifestar su alegría por el logro obtenido. “Me siento súper emocionada, llena de sentimientos, de nostalgia, de todo el trabajo y de todo lo que se vivió en estas semanas de concentración”, escribió.

En el extenso texto que publicó en la plataforma X, Bosch agregó: “Yo sabía que en esa banda, en México, salía yo; tenía que salir con fuerza a representar a todas las mujeres que creyeron en mí y a todas las personas que pusieron su amor y su apoyo”.

“Ya no era solamente salir por mí, sino por todas esas personas que merecen tener una voz y ser escuchadas. Esto es un sueño; creo que lo voy a asimilar mañana, porque ahorita solo estoy disfrutándolo”, admitió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fatimaboschfdz/status/1991766977187131734&partner=&hide_thread=false Me siento súper emocionada, llena de sentimientos, de nostalgia, de todo el trabajo y de todo lo que se vivió en estas semanas de concentración. Yo sabía que en esa banda, en México, salía yo; tenia que salir con fuerza a representar a todas las mujeres que creyeron en mí y a… pic.twitter.com/SgDYZCFSj1 — Fatima Bosch (@fatimaboschfdz) November 21, 2025

En paralelo, les envió un mensaje “a todas esas niñas latinas que se inspiran esta noche”. “Les diría que crean siempre en ustedes mismas, en la belleza de su alma, de su voz y de lo que son capaces de lograr. Nunca permitan que nadie las haga dudar de su valor”, enfatizó.

“Si un sueño llegó a su corazón, es porque tienen la capacidad de lograrlo. El camino no será fácil, habrá obstáculos, pero si trabajan duro, lo van a conseguir. Les mando todo mi amor y mucha buena vibra”, completó la flamante Miss Universo 2025.