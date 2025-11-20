Miss Universo 2025: a qué hora y dónde ver la ceremonia en Argentina

Este jueves 20 de noviembre se conocerá quién de las 120 mujeres candidatas al titulo mundial se corona como Miss Universo. Aldana Masset representa a la Argentina.

Este jueves se conocerá el nombre de la nueva Miss Universo y la argentina Aldana Masset es la favorita para alzarse con el título que obtuvo en 2024 Victoria Kjaer Theilvig de Dinamarca quien será la responsable de entregar la corona.

La nueva Miss Mundo se convertirá en embajadora de causas sociales, participará en campañas solidarias, realizará trabajo comunitaria y liderará iniciativas vinculadas a derechos humanos, salud, educación e igualdad de género.

La final de Miss Universo 2025 tendrá lugar en la ciudad de Bangkok , podrá seguirse en vivo a través del canal oficial de Youtube del certamen, este jueves 20 de noviembre desde las 22 horas Argentina. La transmisión estará disponible para todo el mundo y ofrecerá subtítulos en español.

Las 120 candidatas que compiten por el título son evaluadas por ocho jurados entre ellos Miss Universo 2020, Andrea Meza; Miss Tailandia Universo 2007, Farung Yuthithum y la Miss Universo 2005, Natalie Glebova, entre otras.

Quién es la representante Argentina

Aldana Masset, ganó el certamen de belleza Miss Universo-Argentina. Oriunda de Entre Ríos, la joven de 25 años representará al país en el certamen internacional que se realizará en noviembre en Tailandia.

Nacida en Valle María, departamento de Diamante, Masset cuenta con una larga trayectoria en el mundo artístico, ya que se hizo mayormente conocida al ser cantante de una banda de cumbia. "Como cantante, aprendí que no hay escenario pequeño para proyectarse y llegar a los corazones de los demás. Como Miss, aprendí que lo que brilla no es la corona, sino las acciones que la sostienen", remarcó en el certamen.

Desde muy joven, la nueva Miss Argentina apostó a la moda y el canto. En 2022, tras la renuncia de Melina Lezcano, la entrerriana se convirtió en la vocalista de la banda Agapornis. Esto significó un salto en su carrera artística, ya que su crecimiento también venía de la mano de ser influencer y asesora de imagen. La exposición, las giras y los escenarios reforzaron su perfil artístico y la hicieron más popular.

"Fue un aprendizaje enorme. Me dio confianza y herramientas para enfrentar momentos de mucha presión", recordó sobre su paso por la banda. Incluso hace poco dio un nuevo paso en la música al lanzarse como solista, escribiendo y grabando sus propias canciones.

La competencia en este certamen fue muy reñida, pero pudo superar a su rival Miss La Pampa ante el jurado y cautivó a todos con su discurso.

Actualmente, Masset reside en Belo Horizonte, Brasil, junto a su pareja, el futbolista argentino Fausto Vera, exjugador de Argentinos Juniors y actual mediocampista del Atlético Mineiro. Ambos proyectan una vida juntos, aunque mantienen sus caminos profesionales por separado.

En sus comienzos como modelo, recibió varios premios entre los cuales se puede destacar "Miss Teenangers Entre Ríos" y sus participaciones en diversos certámenes con importantes distinciones, que comentó Aldana en una entrevista con El Observador del Litoral, en junio de 2016.