Rolando Figueroa aseguró que quieren "terminar el 2027 con la erradicación de las escuelas tráiler"

El gobernador participó del 39 aniversario de Chorriaca y destacó la inversión en infraestructura escolar. Además anticipó la instalación de una planta de GLP en la localidad.

El gobernador Rolando Figueroa dirigió este jueves los festejos por el 39 aniversario de Chorriaca , donde destacó la inversión que realiza en Ejecutivo provincial en la educación neuquina y anticipó que en marzo del próximo año prevén finalizar la obra de la nueva secundaria. También anunció que próximamente se instalará una planta de Gas Licuado de Petróleo (GLP) para llevar el servicio a los vecinos de la localidad.

En su discurso, el mandatario sostuvo que “la mejor inversión que tiene que realizar un estado, sin lugar a dudas, es la educación” y remarcó que “en educación hoy estamos construyendo 85.000 metros cuadrados de nuevas escuelas".

"Estamos construyendo nueve escuelas técnicas en distintos lugares del interior de la provincia" destacó Figueroa.

Señaló que cuando inició la actual gestión de gobierno en el año 2023, existían 700 tráilers alquilados para que los chicos tengan clase y enfatizó que “apenas asumimos, comenzamos a construir escuelas y nosotros queremos culminar el año 2027 con la erradicación de las escuelas tráiler".

En Chorriaca, el sistema eólico funcionará en conjunto con una central térmica. 39 aniversario de Chorriaca.

"Tenemos que tener escuelas como nosotros nos merecemos, por eso la mayor inversión que hacemos los neuquinos cada día es para la educación” afirmó el gobernador.

Recordó que en la localidad se está construyendo el edificio para el nuevo Cpem 109, cuya finalización de obra esta prevista para marzo del 2026.

Cerca del pueblo

Figueroa destacó también las obras de gas que están realizando en la provincia y adelantó que en Chorriaca se instalará una planta de GLP para proveer el gas a toda la comunidad.

"Estamos haciendo un nuevo gasoducto que abarca todo el norte neuquino, que comenzó con Los Guañacos, siguió con Villa del Nahueve y está llegando a Las Ovejas" explicó.

Según detalló el mandatario a medida que avance la extensión de la red y las distintas localidades puedan conectarse, las diferentes plantas de GLP instaladas a lo largo del territorio se trasladarán a otras localidades que no tengan el servicio. En ese sentido, detalló que “la planta que hoy está en Varvarco cuando, culminemos la obra de gas, vamos a traerla a Chorriaca".

39 aniversario chorriaca El Gobernador recorrió la localidad de Chorriaca.

El gobernador aseguró que estas son obras fundamentales para el desarrollo de los vecinos y remarcó que el próximo paso será el embellecimiento de la localidad. En ese contexto, junto al presidente de la comisión de fomento, Adrián Kilapi, firmaron un convenio para la construcción de veredas peatonales y cerramiento perimetral, que apuntan al ordenamiento local, con una inversión de más de 86 millones de pesos.

Kilapi agradeció el acompañamiento del Ejecutivo a través del ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, a cargo de Julieta Corroza, y manifestó que “estamos haciendo cosas que a veces eran un sueño para nuestra localidad”.

El festejo por el nuevo aniversario contó con la participación de los ministros de Salud, Martín Regueiro, Planificación, Innovación y Modernización, Rubén Etcheverry, la secretaria de Juventudes y Diversidad, Luz Blanco y el delegado regional Alto Neuquén, Gustavo Coatz.