Escándalo: destituyeron a la representante argentina a Miss Universo

Que el concurso “estuvo arreglado”, que “es muy político” como así también que la coronación de la danesa Victoria Kjaer Theilvig, en Ciudad de México, era algo que “le convenía” a la organización del certamen y que “ya se sabía desde hacía 10 días antes de la coronación”, fueron algunas de las frases explosivas que expresó Benejam durante la nota.

Cuando se le preguntó acerca del top five final del certamen, señaló que fue raro porque había representantes de países que no esperaba. “No creí que Dinamarca iba a llegar tan lejos”, afirmó, y puso en duda la imparcialidad del jurado. “A la chica le habían aumentado la seguridad alrededor, iba con tres o cuatro (hombres) con ella", manifestó.

“Todos los años está arreglado, es muy político y este año no favorecía que gane alguien que hable español o una morocha, mi director me lo mencionó cuando terminó todo”, señaló la modelo cordobesa, y dijo que le sugirieron que tenga el pelo más claro para desfilar. Y agregó: “Esto es 100 por ciento business, acá no había caridad, cada quien que clasificó a la final estaba ahí por una razón en particular”.

La bella cordobesa reconoció que “no saludó” a la modelo ganadora. “Fue porque cuando estábamos ensayando esto mismo (por la coronación) me miró así (haciendo cierto gesto de desprecio) dos veces, entonces si me mirás así, no te saludo más, ni te registro, no lo podía entender”, expresó la modelo argentina y agregó sobre su par escandinava. “No hablé con ella, los primeros días estábamos vestidas con colores similares y nos íbamos a sacar una foto y, fui a buscar una luz, y ya no estaba”.

Además, ella expresó el “rol de villana” de Celinee Santos, Miss República Dominicana. “Me sorprendió que haya entrado a un top 30, dije, ahora entendí la dinámica del concurso porque como marca no le convenía que ganara en ninguno de los aspectos, y que pasase a un top 30 era política. Eso sí, era bellísima, tenía un lomazo, pasarela, buen closet”, reconoció Magalí.

Quién es Magalí Benejam

La ex ganadora de 29 años es oriunda de Villa María y se dedica a la astrología y el coaching, además de ser modelo. “Estoy tan emocionada y agradecida de estar acá porque la competencia no fue fácil”, aseguró Benejam, en diálogo con Associated Press (AP). Antes de consagrarse con la corona de Miss Argentina, además, ganó en la competición de traje de baño, con una bikini azul, y zapatos altos stiletto color dorado.