Quién es la mujer que a los 60 años se convirtió en Miss Buenos Aires y busca llegar a Miss Universo

Cómo mantener la belleza y juventud a los 60 años

Para mantener la belleza y jovialidad, Alejandra sigue varios trucos y ejercicios que compartió con la prensa. “Creo que lo básico es tener una vida sana, alimentarse bien, hacer actividad física, los cuidados normales; nada demasiado extraordinario, y un poco de genética”.

Alejandra Rodríguez. Miss Buenos Aires.jpg Alejandra Rodríguez es el nombre de la mujer que a los 60 años se consagró Miss Buenos Aires y ahora busca representar a Argentina en el certamen Miss Universo. Foto: Google.

En cuanto a la alimentación la Miss Buenos Aires explicó que, “en general trato de hacer ayuno intermitente, que es estar un lapso de tiempo sin ingerir alimentos, creo que eso ayuda bastante. Intento comer comida orgánica, sin pesticidas, este tipo de cuestiones”.

Además, contó que come frutas, verduras, y carne. “Fui vegetariana por mucho tiempo y ahora estoy incorporando un poquito de carne, encuentro que es sabio no irse a los extremos”.

Con respecto a la actividad física la mujer explicó que al menos tres veces por semana sale a caminar y a trotar. “Me gusta mucho la actividad física, la naturaleza, el mar”, agregó. A estos hábitos saludables, le agrega otros cuidados como “suplementos de vitaminas, buenos cosméticos, buenas cremas, por ahí también radiofrecuencia en la piel”.

Alejandra asegura que su belleza es ciento por ciento natural, “hasta ahora no he recurrido, por suerte, a ninguna cirugía. De cuerpo estoy cero kilómetro, nunca me hice nada, solo actividad física”.

Las claves del antienvejecimiento

Hacer ayuno intermitente. Las investigaciones muestran que el ayuno intermitente puede reducir el riesgo de diabetes, enfermedades cardíacas y demencia, muchos de los pilares del envejecimiento.

Hacer ejercicio. Los médicos recomiendan hacer 150 minutos de actividad física a la semana, 15 minutos deben ser más extenuantes. Más 1 hora al día de caminata. Hay que elegir algo que se disfrute y que se pueda hacer durante todo el año, como andar en bicicleta o correr.

Investigadores han encontrado que ciertos ejercicios pueden incluso hacer que nuestras células parezcan biológicamente más jóvenes. Enfermedades comunes y propias de la edad tales como la neumonía, los derrames cerebrales, complicaciones de la diabetes e infecciones graves del tracto urinario podrían prevenirse con sólo incrementar la actividad física moderada, según reveló un reciente estudiorealizado por investigadores del Reino Unido.

Dejar de fumar. El consumo de tabaco mata cada año a unos 8 millones de personas en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Asimismo, más de la mitad de las personas que fuman mueren por sus efectos y viven en promedio 10 a 15 años menos que las no fumadoras. El tabaco es perjudicial en todas sus modalidades y no existe un nivel seguro de exposición al tabaco.

Dormir adecuadamente, lo cual significa al menos 7 horas por noche para los adultos, tiene un papel esencial en la reparación biológica y mental. A pesar de su importancia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cerca del 40% de la población global no logra un sueño de calidad.

Manejar los niveles de estrés. El manejo inadecuado de las tensiones de la vida diaria acelera el envejecimiento, según un estudiode la Universidad de Harvard sobre los factores externos que desencadenan aumento de la edad biológica.

Evitar beber alcohol. Según la Organización Mundial de la Salud, el consumo excesivo de alcohol puede causar, con el tiempo, más de 200 enfermedades. No se trata de abstenerse completamente, sino de evitar los excesos.