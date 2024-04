Neuquén tiene su representante en el certamen de belleza Miss Latina

rocío Popp modelo neuquen

"Estoy muy contenta de poder ir a representar a mi provincia y poder mostrarles a quienes son apasionadas y les gusta este mundo, que se puede, y que si lo sueñan y persiguen esos sueños, tarde o temprano se cumplen, sin importar tu altura, tu físico, sin importar nada más que vos y lo que quieras lograr", compartió Rocío, quien además consideró que "Neuquén es una hermosa provincia, y tiene la capacidad de llegar alto". "Y nada me gustaría más que dejarla muy alto", expresó con emoción.

Rocío vive con su mamá, Claudia, su papá, Germán, y su hermano menor, Agustín en el barrio Graciani, en el Oeste de la ciudad. El amor por el modelaje y las fotos lo comparte con varios otros quehaceres cotidianos.

Sus padres tienen una casa de comidas en Neuquén en la trabaja todos los mediodías, allí cocina y atiende. Pero también tiene su propio emprendimiento de repostería para el que prepara exquisitos budines y tortas que vende por internet.

Rocío Popp es la representante de Neuquén en el certamen de belleza Miss Latina Argentina 2024. Foto: Gentileza.

Estudia de manera virtual la carrera de diseño de Indumentaria en la EA Moda, donde está cursando su último año. "La verdad es que el mundo artístico siempre fue mi pasión, y junto con eso el mundo de la moda. De pequeña siempre jugaba a vestirme como una mujer adulta, con tacones y vestidos", recordó la joven.

"Al ir creciendo me quedé en una altura bastante baja y el mundo del modelaje no lo sentía como una opción. Sin embargo, una vez que salí del secundario y al ir metiéndome en mi carrera me fui animando a hacer shooting de fotos. Además, siempre muestro mis outfits en las redes sociales, y me encanta poder vestirme sin sentirme temerosa por las críticas", compartió.

A través de esas incursiones conoció a muchas mujeres emprendedoras, entre ellas maquilladoras, diseñadoras de moda y dueñas de locales de ropa y a través de una de ellas conoció este certamen.

En Neuquén también se desempeña como modelo de maquillaje, hizo varias campañas de fotos para locales de la ciudad y hace dos años hizo una sesión de fotos en Buenos Aires para una emprendedora, diseñadora y modelo que fue quien le habló de este concurso para el que hoy fue elegida como representante de Neuquén.

Certamen de belleza

"Fue al comienzo del 2023 que me entero sobre el certamen “Miss Latina Argentina”, era algo que no creí que se seguía haciendo a nivel nacional, ya que en Neuquén es algo que desapareció, por lo criticado de los estándares de belleza; sin embargo, este certamen no tiene requisitos en cuanto a estatura o medidas del cuerpo", aseguró la joven.

Rocío confesó que eso fue lo que más le gustó, ya que en anteriores ocasiones el requisito de la altura la imposibilitó de poder participar en otros eventos de este estilo.

"Miss Latina Argentina es un certamen que promueve la cultura, el turismo y la belleza de las mujeres argentinas. En este certamen es necesario tener conocimiento cultural de tu provincia y llevar folletería e información turística para dejar en la ciudad de Resistencia, Chaco que es donde se realizará del 23 al 27 de Mayo", detalló la neuquina y dijo además que "una vez seleccionada la representante de Argentina, está nos representará en Punta Cana en el certamen “Miss América Latina del Mundo”.

El año pasado fue otra argentina, de Córdoba, quien se llevó el premio mayor y Rocío espera tener la misma oportunidad.

"El arte y la moda son herramientas que nos permiten expresarnos, que comunican quiénes somos y cómo estamos, eso es lo que me apasiona de este mundo, yo que soy futura diseñadora, creo que el arte de crear es emocionante", compartió.

Esta joven emprendedora, trabajadora, estudiante y modelo está más que ansiosa de llegar a este certamen donde siente que los estereotipos ya cambiaron y hoy todas tienen una oportunidad.