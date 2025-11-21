Detectan un nuevo virus transmitido por mosquitos: lo hallaron en un donante

Las autoridades sanitarias de España se encuentran en alerta, tras detectarse el primer caso autóctono del virus Usutu en un donante de sangre.

El virus Usutu es transmitido por los mosquitos , afecta principalmente a las aves de varias especies y se detectó por primera vez en África en 1959, según a la información a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

Los especialistas españoles señalan que el problema surge debido a que los patógenos que infectan a los animales es que, en determinadas circunstancias, pueden afectar también a los seres humanos e incluso, se puede producir un salto entre especies y que pasen de sus huéspedes originales a las personas.

mosquito virus

En el caso de este virus, cuando un mosquito pica a los pájaros infectados y luego a los humanos transmite el virus de forma incidental, mientras que también se cree que, si una persona infectada y asintomática (por lo que desconoce su estado) dona sangre, el virus se podría transmitir también cuando esta sangre se transfundiera a un paciente.

Ahora, el Banco de Sangre y Teixits de las Illes Balears (BSTIB) identificó el primer caso autóctono de infección por el virus Usutu en España y el hallazgo que se produjo durante el programa estival de cribado del Virus del Nilo Occidental en 2024, según un artículo publicado en la revista científica Transfusión.

La investigación publicada en la citada revista fue elaborada por un equipo multidisciplinar en el que colaboran el BSTIB, el Banco de Sangre y Tejidos de Cataluña, el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias–CReSA, el Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III y el Bernhard Nocht Institute for Tropical Medicine (Alemania).

donación de sangre

Cuándo y dónde se detectó el virus

El virus Usutu fue descrito por primera vez en África en 1959 y en los últimos años se expandió de forma sostenida por varios países europeos. Aunque en la mayoría de los casos pasa desapercibido y no provoca síntomas, puede causar complicaciones en personas inmunodeprimidas, por lo que su vigilancia es clave para los sistemas de salud.

La infección se localizó en julio en un donante de Mallorca, cuya muestra dio inicialmente positivo en los test rutinarios dirigidos a identificar el Virus del Nilo Occidental y, luego de enviarse al Laboratorio Nacional de Referencia en Arbovirus del Instituto de Salud Carlos III, las pruebas específicas y los análisis de neutralización confirmaron que, en realidad, se trataba del virus Usutu, un arbovirus que circula en Europa y que se transmite a través de mosquitos del género Culex.

virus aves

En el artículo también se habla de dos casos adicionales detectados en donantes de Cataluña que fueron confirmados mediante técnicas de biología molecular y secuenciación genética, mientras que se indicó que ninguno de los tres donantes había viajado fuera de su comunidad autónoma, un dato que evidencia la presencia y circulación local del virus en España.

Los expertos señalan que las pruebas empleadas habitualmente para rastrear el Virus del Nilo Occidental también permiten detectar infecciones por Usutu, debido a la reactividad cruzada entre ambos virus y esto contribuye a identificar antes a los donantes infectados y a reforzar la seguridad de las transfusiones, sobre todo en épocas con mayor actividad de mosquitos.