Gimena Accardi blanquearía su romance con un rapero: de quién se trata

La actriz Gimena Accardi y el cantante de trap, Seven Kayne , terminaron de filmar la película Teacher I’d like to f…. Tras el fin del rodaje, los compañeros de trabajo compartieron un divertido momento en vivo en un streaming y no faltó un pícaro comentario por parte de la ex de Nico Vázquez .

Este miércoles, la artista volvió a estar al aire del stream Soñé que volaba (Olga), donde tuvo un breve intercambio con el rapero al que señalan como su flamante pareja a tres meses de su divorcio de Nico Vázquez. En tono de broma, Homero Pettinato le dijo al músico: “¿Vos sabés que la vieja ovulera esta está todo el tiempo hablando de vos como que sos un muñequito divino?“.

Al escucharlo, la respuesta de Seven Kayne fue por el lado laboral y el proyecto cinematográfico: “La verdad que la directora Accardi me dio una oportunidad hermosa“. “Sí, pero no es profesional el trato”, retrucó el hijo de Roberto Pettinato. En ese momento, la actriz alzó la voz y buscó complicidad con el influencer: “¿Cómo no va a ser profesional el trato, Joaco? Es muy profesional”. “Sí, sí, superprofesional. La verdad es que tuvimos unos rodajes hermosos”, respondió.

image

Luego, continuó con los chistes Migue Granados, haciendo referencia al video que se viralizó en las últimas horas en el que Kayne le dio un beso en el cachete a Accardi: “La próxima vez que agarres de la cara a Gime sin pedirme permiso te voy a pegar tantos martillazos en las costillas que te las voy a partir y se te van a clavar en la pleura. No me toqués más a la piba, brother”.

Dejando en claro que no necesita que hablen por ella, muy picante, Gimena lanzó: “No, no. Yo no soy tu piba y él puede tocar lo que quiera si yo lo dejo”. “¿Y vos lo dejaste?“, repreguntó el conductor. Muy audaz, la artista concluyó: ”Todavía no...“.

El video que despertó los rumores de romance

Gimena Accardi y Nico Vázquez se separaron hace casi cinco meses y, después de la ruptura que dio de que hablar, el actor blanqueó con Dai Fernández, su compañera en el musical de Rocky, mientras que a la actriz ahora la vinculan con el rapero Seven Kayne. Ahora, la artista compartió un video junto al cantante y alimentó aún más los rumores de romance.

image

En el clip que la ex Casi Ángeles compartió en sus historias de Instagram se la puede ver con su compañero en Teacher I’d like to f…, quien se acerca por detrás, la toma de la cara con sus manos y justo cuando le va a dar una beso en el cachete, Accardi deja de filmar, agregando un mayor halo de misterio a todo el runrún que los rodea.

Horas antes al sugerente video, el artista urbano había compartido una selfie junto a su compañera en uno de los breaks durante el rodaje de la película. En la foto se los ve relajados, con cara de cansancio después de varias horas de trabajo.