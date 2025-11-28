El clima en Neuquén

en vivo CONGRESO LA MAÑANA | NEUQUEN - 28 de noviembre de 2025 - 11:25

EN VIVO: juran los 23 senadores nacionales electos en octubre

Se lleva a cabo una sesión especial en el Senado, pero asumirán en sus bancas el 10 de diciembre.

Están presentes la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. 

EN VIVO

Este viernes por la mañana se lleva a cabo una sesión especial en el Senado, donde se concretará la jura de 23 de los 24 senadores que fueron elegidos el pasado 26 de octubre.

La ceremonia comenzó minutos antes de las 11.30 horas, con el ingreso de los nuevos legisladores, pero asumirán en sus bancas el próximo miércoles 10 de diciembre.

La única que no jurará será la senadora electa de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, ya que fue impugnada por la oposición debido a sus presuntos vínculos con el empresario Federico "Fred" Machado, investigado por narcotráfico.

Quiénes son los 23 nuevos senadores nacionales

En la Ciudad de Buenos Aires, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el economista Agustín Aníbal Monteverde, y Mariano Recalde, de Fuerza Patria.

Por Chaco Juan Cruz Godoy, Silvana Schneider la propia vicegobernadora de la provincia, y Jorge "Coqui" Capitanich.

Por la provincia de Neuquén, la actual diputada Nadia Márquez, el oficialista es Pablo Cervi y Julieta Corroza, actual ministra de Desarrollo Humano de Neuquén.

En el caso de Río Negro, el ex ministro de Justicia del gobierno de Alberto Fernández y actual diputado nacional, Martín Soria, junto a su compañera de boleta, la diputada provincial Ana Marks, camporista.

Por Entre Ríos Joaquín Benegas Lynch, ruralista y hermano del diputado "Bertie" Benegas Lynch. Lo secunda Romina Almeida, además de Adán Bahl.

En el caso de Santiago del Estero

Santiago del Estero, Gerardo Zamora, Esther del Carmen Moreno y José Emilio Neder.

Por la provincia de Salta Emilia Orozco. El segundo es Gonzalo Guzmán Coraita y la tercera banca por Salta la ocupara Flavia Royón.

Y Tierra del Fuego suma al historiador y actual presidente del bloque de Republicanos Unidos-La Libertad Avanza (LLA) en el Parlamento fueguino, Agustín Coto, junto a la concejal de Ushuaia, María Belén Monte de Oca. Y Cándida Cristina López, actual senadora, que renovó mandato.

La presencia de Karina y Adorni

La sesión cuenta con la presencia de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

