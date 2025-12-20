La fría respuesta de Beto Casella a la emotiva despedida de Edith Hermida

Tras el final del viejo "Bendita", la conductora entrante le mandó un mensaje a su antecesor, pero su réplica dejó entrever que el vínculo está resquebrajado.

Bendita vivió ayer un cierre de etapa con la partida de Beto Casella , quien decidió dejar la conducción del programa tras años de éxito. Su salida genera un vacío difícil de reemplazar y marca una transformación radical en el ciclo, ya que el presentador eligió continuar su carrera en América TV. La noticia provocó un gran revuelo entre los panelistas, que en su mayoría aceptaron acompañarlo al nuevo canal, excepto Edith Hermida , la colaboradora más fiel y cercana durante todas las emisiones.

Su reemplazante en el envío mostró su dolor de manera pública y emotiva. A través de un posteo con dos fotos personales donde se la ve muy cercana al animador, escribió: “Hoy es el último día de Beto Casella en la conducción de Bendita, yo todavía no me lo creo. Siempre siempre te voy a desear lo mejor… ¡Sos groso! Te quiero y ya te extraño! ”. Sus palabras reflejan la conexión y la admiración que sentía por su compañero, con el que siempre tuvo un vínculo entrañable.

En otra publicación, la comunicadora reiteró la sorpresa y el sentimiento de pérdida ante la partida: “Nunca imaginé que las cosas se dieran así… Pero la vida sorprende! Te quiero” , confesó con sinceridad, mostrando cómo el cambio impacta de manera concreta en su vida profesional y emocional. Su mensaje dejó en evidencia el afecto y la complicidad que se forjó a lo largo de dos décadas en el aire de El Nueve.

Beto Edith 2 Los periodistas se intercambiaron chats a través de Instagram.

Por su parte, Casella replicó con un mensaje breve y distante: “Gracias negra, yo también quiero lo mejor para vos”. La frialdad de su réplica generó comentarios y análisis entre la audiencia y los seguidores del programa, que esperaban un intercambio más cálido ante la emotiva despedida de la panelista.

La reflexión de Beto Casella sobre el rol de Edith Hermida

En la semana, la panelista había aportado su mirada sobre la ruptura de este dúo televisivo. Al ser consultada, afirmó que estaba "triste" y que le costaba todavía asimilar la salida del periodista, comparando su sensación con “separarse de un marido”. Aclaró que habló directamente con él para comunicarle su decisión de no acompañarlo en el cambio de canal, enfatizando el cariño que le tenía y que espera que, en algún momento, puedan volver a trabajar juntos.

El conductor también había planteado sus diferencias con su colega y advirtió que "no tiene la misma pasión" que él: "Yo la quiero mucho y ella va y se sienta, se hacen las 10 de la noche, si puede se divierte un rato, si yo no estoy me reemplaza, tiene otra cosa en la cabeza. No tiene las mismas cosas en la cabeza que yo, esa necesidad de reinventarse".