Por qué Horacio Pagani se queda en el Nueve y no fue con Beto Casella a América TV

El periodista deportivo Horacio Pagani se convirtió en noticia en las últimas semanas luego de que se confirmara que continuará formando parte del panel de Bendita, el programa emblema de El Nueve, y que no seguirá a Beto Casella a la pantalla de América TV como mucho de sus compañeros.

Lo cierto es que todo parecía estar cerrado por parte del periodista que también trabaja para TyC Sports con las autoridades de América TV e, incluso, le habían aceptado una serie de exigencias. Pero, a último momento, no firmó el contrato para irse al canal.

Entonces, tras las series de especulaciones, compartió un video en su cuenta de X donde reveló todos los detalles de esta trama. "Ya estamos en el 2026 y quería hacer una aclaración. Yo me quedo en Bendita, en Canal 9 con Edith Hermida", empezó aclarando.

"Yo iba a seguirlo a Beto Casella, era lo que correspondía según mis códigos de vida. Él quería cambiar y yo le dije que cambiáramos, pero luego me enteré que el horario era de las diez de la noche hasta las once y media, doce. Estuve a punto de arreglar con la gente de Mandarina que me hicieron una oferta muy buena, pero me di cuenta que tenía que cambiar mi vida, comer a las doce de la noche y descansar menos", siguió relatando sobre los cambios que conllevaba en su rutina.

Finalmente, el periodista expresó: "Fue muy difícil porque yo estoy operado del corazón y mi cardiólogo me pide siempre que me cuidara y ordenara mi vida. Una cosa es salir a las diez de la noche y otra a las doce como ocurriría en América TV. Eso influyó mucho en la difícil decisión que tuve que tomar".

Quiénes integran el nuevo panel de Beto Casella

Beto Casella se despidió de Bendita, el programa que lideró la grilla de El Nuevo durante 20 años. El conductor se encuentra ultimando detalles para desembarcar en la señal de América TV en febrero.

Por eso, Ángel de Brito lo recibió en su ciclo de LAM para preguntarle por su nuevo desafío. "Me tentaba hace rato cambiar de aire. Estaba agobiado, agotado, aburrido y destratado", se sinceró el también conductor de Nadie nos Para en las mañanas de la Rock & Pop.

"Elegí América por el respeto. Extrañaba este trato, fueron muy cálidos y generosos", reconoció el presentador de radio y televisión. Respecto cómo será el formato del envío, adelantó: "Hay un esquema de informes que un poco se mantiene, pero nos vamos a renovar".

De esta manera, el panel será rotativo y estará conformado por varias personas que lo acompañaron durante estos años en Bendita, algunas caras nuevas y algunos de sus compañeros en la Rock & Pop: Alejandra Maglietti, Any Ventura, Mariano Fleks, Aníbal Pachano, Walter Queijeiro, Franco Casella, Enzo Aguilar, Joe Fernández, Agustín Guardis, Mariela Fernández y Leo Raff. Solo resta esperar al debut de Beto Casella con su nuevo ciclo en América y ver con que nos sorprende tras estar dos décadas al frente de Bendita.