"Me quieren matar": la abogada argentina acusada de racismo en Brasil se reencontró con su familia

Agostina Páez está acusada de injuria racial y cumple arresto con tobillera electrónica en Río de Janeiro y denunció amenazas recientes.

Agostina Páez, la abogada argentina detenida en Brasil acusada de racismo, se reencontró con su padre y su hermana en Río de Janeiro después de casi un mes.

Agostina Páez, la abogada detenida en Brasil en el marco de una investigación por racismo , se reencontró con su padre y su hermana en Río de Janeiro luego de casi un mes sin verse. El emotivo abrazo se dio en medio del proceso judicial que enfrenta y tras haber manifestado preocupación por intimidaciones recientes vinculadas a su situación.

“ Estoy muy feliz de encontrarme con mi hija de nuevo ”, aseguró Mariano Páez , el papá de la imputada, en diálogo con el canal de noticias TN. La familia llegó este sábado a ese país para acompañar a la joven de 29 años en el proceso judicial.

La abogada está imputada por el delito de injuria racial , que contempla una pena de 2 a 5 años de prisión. En la actualidad, está con tobillera electrónica y sin la posibilidad de salir del estado de Río de Janeiro.

Páez quedó detenida el viernes en una comisaría del barrio de Rocinha después de que la Justicia ordenara la prisión preventiva. Sin embargo, esa medida fue revocada poco después y quedó en libertad ambulatoria.

“No quiero mostrar mi cara en ningún lado. Los medios de la Argentina me ayudaron mucho, pero acá en Brasil para nada”, expresó la acusada. En ese sentido, cuestionó el uso de su imagen en una campaña antirracista por parte de la Policía local. “No hay una objetividad (...) Estoy muy expuesta”, sostuvo.

“Estoy en peligro, me llegan amenazas constantemente”, indicó Páez sobre cómo vive su situación mientras avanza la causa judicial. Según su testimonio, las autoridades locales ejercieron un “ensañamiento” sobre su caso. “Me quieren matar”, agregó.

En cuanto fue consultada por si se arrepentía de lo que ocurrió en el bar de Ipanema el 14 de enero, la abogada indicó que no puede hablar sobre los hechos. “No mentí en nada y está probado. Lo que conté es lo que pasó”, detalló.

El padre de la joven dijo que la familia se quedará junto a la acusada alrededor de 10 o 15 días para acompañarla mientras se deciden los próximos pasos junto a los abogados.

Sebastián Robles, uno de los representantes legales de Páez, explicó que su defendida puede circular dentro del estado de Río de Janeiro. En el caso de que salga, se activará la tobillera electrónica que tiene puesta. La joven podría ser llamada a declarar en los próximos días.

Con respecto a la posibilidad de que la abogada continúe el proceso judicial en la Argentina, Robles indicó que podría pasar 90 días más en Brasil como mínimo. “Es un proceso muy largo, así que hay que esperar”, insistió.

El incidente en el bar y la imputación por injuria racial

Según consta en la causa, el conflicto se originó durante una salida nocturna con amigas. Tras una discusión por el pago de la cuenta, la abogada profirió expresiones ofensivas contra empleados del local y realizó gestos que simulaban a un mono, dirigidos a los mozos.

La imputada reconoció luego que su reacción resultó inapropiada, aunque intentó justificarla como respuesta a supuestas burlas del personal del bar. De acuerdo con la denuncia, incluso después de retirarse del establecimiento continuó con expresiones discriminatorias en la vía pública.

Los trabajadores afectados le advirtieron en ese momento que ese comportamiento constituye delito en Brasil. Pese a ello, siempre según el expediente, Páez volvió a dirigirse a una empleada del comercio con insultos de tinte racial.

La investigación avanzó con rapidez. Declaraciones de víctimas y testigos, junto con registros de cámaras de seguridad, respaldaron la versión de los empleados. La Policía Civil do Estado do Rio de Janeiro dio por cerrada la etapa investigativa el 23 de enero al considerar que existían pruebas suficientes para sostener la acusación.

Los fiscales remarcaron que los hechos “exceden cualquier discusión circunstancial” y que las conductas denunciadas impactaron de manera directa y peyorativa sobre las víctimas.