Javier Milei entregó el sable corvo de San Martín a los Granaderos: "La libertad es inclaudicable"

En los últimos días, la decisión del presidente Javier Milei sobre el destino del histórico sable corvo de San Martín generó un intenso debate público. Finalmente, este sábado, se concretó el traslado del emblemático objeto al Regimiento de Granaderos a Caballo.

La ceremonia oficial se realizó este sábado en la ciudad santafesina de San Lorenzo , escenario del histórico triunfo independentista del 3 de febrero de 1813, cuando las fuerzas comandadas por el Libertador derrotaron a las tropas realistas de la milicia urbana de Montevideo.

El acto fue encabezado por el presidente Javier Milei. “ La gesta sanmartiniana fue una verdadera revolución. La visión y el liderazgo de nuestros próceres liberaron a las colonias de un Estado tiránico, un Estado que no estaba preocupado por el crecimiento y la prosperidad de los habitantes del nuevo mundo, sino que solo buscaba defender sus privilegios”, señaló.

Embed AHORA | Javier Milei le entregó el sable corvo de San Martín a los granaderos https://t.co/2JLP7R4O5y pic.twitter.com/iaKNxhHTOh — TN - Todo Noticias (@todonoticias) February 7, 2026

Las palabras del presidente

En su discurso, el mandatario afirmó que “el mundo antes de la revolución era un mundo estancado, atrasado e injusto. Era un mundo invertido. La revolución rompió con el pasado de opresión y puso a las provincias unidas de pie por primera vez en su historia, enderezó lo que estaba invertido y nos permitió caminar, nos permitió convertirnos en poco menos de un siglo en una Nación que sería potencia y superaría en gloria al imperio del que se desprendió”.

Agregó que la “actitud libertadora en pos de corregir el mundo, romper las cadenas de la opresión y conquistar la libertad debe guiarnos hoy y siempre en las decisiones que tomamos como nación” y remarcó que la reliquia “trajo libertad a tierras que solo conocían el sometimiento”.

Finalmente, Milei subrayó la importancia simbólica del sable: “Es la espada que nos recuerda que la libertad es inclaudicable y que si uno lleva adelante los sacrificios que ella demanda, se pueden alcanzar cimas inmensas. Por eso, el sable corvo del general San Martín no es un objeto histórico más, no es una pieza neutra de exhibición ni un simple vestigio del pasado. Es probablemente el símbolo material más poderoso de la nación argentina”.

Cómo fue el traslado del sable

La pieza fue retirado durante la mañana de este sábado del Museo Histórico Nacional y trasladado al Convento de San Lorenzo, donde se realizó la entrega oficial al Regimiento de Granaderos a Caballo. Se trató de la primera vez que el emblemático arma volvía a San Lorenzo desde aquella gesta histórica, y luego quedará destinado a exhibición en el Regimiento en la Ciudad de Buenos Aires, bajo custodia del Estado.

La ceremonia incluyó además la reconstrucción del combate de 1813, con tropas uniformadas de época, movimientos coreografiados y formaciones que reprodujeron las maniobras originales. El presidente ingresó acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y rompió el protocolo al acercarse al público en las tribunas antes de dirigirse al palco, donde lo aguardaban funcionarios nacionales, locales y el gobernador Maximiliano Pullaro.

Milei dedicó unas palabras a relatar cómo los últimos granaderos vivos custodiaron el féretro de San Martín durante el regreso del cuerpo del Libertador desde Francia, en 1880, y recordó que Rivadavia había disuelto el Regimiento, que luego fue recreado por el presidente Julio Argentino Roca.

El mandatario recordó que “el sable fue expuesto durante la primera mitad del siglo XX en el Museo Histórico Nacional”, pero destacó que fue “robado por la juventud peronista en 1963 y 1965 durante un gobierno democrático, en lo que no puede ser llamado de otra manera que un acto de terrorismo contra el patrimonio nacional”. Explicó que en 1967, tras su recuperación, quedó en custodia “definitiva” del Regimiento de Granaderos a Caballo, donde permaneció hasta 2015, cuando Cristina Kirchner ordenó su nueva exhibición en el Museo.

Tras la entrega del sable y el discurso del mandatario, la jornada continuó con un desfile de granaderos, acompañados por la Fanfarria del Alto Perú, la única banda militar montada de la Argentina y una de las pocas en el mundo con ese formato. La banda interpretó marchas y piezas tradicionales mientras se desplegaban las formaciones de tropas a caballo y gauchos de agrupaciones tradicionalistas de distintas provincias.