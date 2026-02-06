Violento incendio en un conocido mayorista de Laferrere: al menos tres heridos y un amplio operativo de emergencia

El fuego se desató en el sector de depósitos de un supermercado mayorista y generó una intensa columna de humo visible a kilómetros.

Un incendio de gran magnitud se desató este viernes en un supermercado mayorista de la localidad de Gregorio de Laferrere , en el partido de La Matanza, y provocó al menos tres personas heridas , además de importantes daños materiales. El siniestro generó una escena de extrema tensión, obligó a evacuar el comercio y motivó un amplio despliegue de bomberos, personal de emergencias y fuerzas de seguridad para evitar que las llamas se propagaran a zonas linderas.

El episodio ocurrió durante la jornada del viernes, cuando, por causas que aún son materia de investigación, se inició un foco ígneo en el área de depósitos del establecimiento. En ese sector se almacenaban grandes volúmenes de mercadería, entre ellos productos de limpieza, alimentos envasados y materiales altamente inflamables, lo que favoreció la rápida expansión del fuego.

La intensidad de las llamas generó una espesa nube de humo negro que se elevó varios metros y pudo observarse desde distintos puntos de la localidad y zonas cercanas. La situación causó preocupación entre los vecinos, que alertaron sobre dificultades para respirar y episodios de olor penetrante en el ambiente.

Como consecuencia del incendio, al menos tres personas resultaron heridas. Según se informó, los afectados sufrieron principios de asfixia por inhalación de humo y, en uno de los casos, quemaduras de distinta gravedad. Personal del SAME asistió a las víctimas en el lugar y luego dispuso su traslado a centros de salud cercanos para una evaluación más completa. Las autoridades no descartan que puedan registrarse más personas afectadas a medida que avance el relevamiento.

Despliegue de bomberos y cortes de calles

En el lugar trabajaron varias dotaciones de bomberos voluntarios de distintos cuarteles de La Matanza y de jurisdicciones vecinas. El operativo se organizó desde distintos frentes para contener el avance del fuego y proteger viviendas y comercios ubicados en las inmediaciones del mayorista.

Por razones de seguridad, se dispuso el corte total de las calles cercanas y se recomendó a los vecinos evitar circular por la zona. Además, se solicitó a quienes viven en las inmediaciones mantener puertas y ventanas cerradas hasta que el humo se disipe por completo.

Vecinos del barrio también reportaron cortes momentáneos en el suministro eléctrico y molestias respiratorias, producto de la gran cantidad de humo que se concentró en el área durante varias horas.

Incendio en supermercado mayorista de Laferrere

Testigos señalaron que, al momento en que comenzó el incendio, dentro del comercio había tanto empleados como clientes. Todos debieron ser evacuados de urgencia ante el avance de las llamas y la densa humareda que rápidamente invadió el interior del edificio.

Algunos relataron escenas de nerviosismo y corridas hacia las salidas de emergencia, en medio del temor por posibles derrumbes del techo o explosiones internas, debido a la presencia de aerosoles y otros productos presurizados almacenados en el depósito. “En pocos minutos el fuego se descontroló y se escuchaban explosiones. Los bomberos llegaron rápido, pero las llamas eran muy altas”, contó un vecino que presenció el inicio del siniestro.

Investigación en marcha

Una vez controlado el foco principal del incendio, peritos de bomberos y personal judicial comenzaron a trabajar para determinar el origen del fuego. Entre las primeras hipótesis se analiza la posibilidad de un desperfecto eléctrico en el sector de depósitos, aunque no se descartan otras causas de tipo accidental. Por el momento, no hay indicios que apunten a un hecho intencional.

El supermercado mayorista sufrió severos daños estructurales y la pérdida de una gran cantidad de mercadería. En tanto, los bomberos continuaban con tareas de enfriamiento y remoción de escombros, mientras se aguardaba un parte oficial actualizado sobre el estado de los heridos y el impacto total de este grave episodio que conmocionó a la comunidad de Laferrere.