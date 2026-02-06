Reforma laboral: la CGT se movilizará al Congreso el miércoles, pero descarta un paro general

La central obrera anunció una protesta frente al Congreso. Prevaleció la postura de los sectores dialoguistas, aunque algunos gremios dispondrán medidas propias.

La CGT anunció este viernes que realizará una movilización al Congreso el próximo miércoles , en coincidencia con el debate en el Senado de la reforma laboral impulsada por el Gobierno , aunque confirmó que no convocará a un paro general de actividades, como reclamaban los sectores más duros de la central.

La decisión fue comunicada tras una reunión del Consejo Directivo de la CGT, donde se impuso la postura de los gremios dialoguistas, que consideran que aún no es el momento de avanzar con una nueva huelga general contra la gestión del presidente Javier Milei . La protesta está prevista a partir de las 15 en la Plaza del Congreso y fue definida por la conducción como “multitudinaria y contundente”.

En conferencia de prensa, el dirigente Jorge Sola , integrante del triunvirato de conducción y titular del sindicato del Seguro, sostuvo que la iniciativa oficial “ ataca y cerca los derechos laborales y colectivos de los trabajadores ”. En ese marco, afirmó que la discusión es “ política ” más que gremial y trasladó la responsabilidad del resultado del debate a los legisladores nacionales.

“Los senadores y diputados tendrán que poner en claro si defienden los intereses de los trabajadores”, expresó Sola, quien además detalló que la CGT expuso sus objeciones ante más de 16 gobernadores, 35 senadores, 30 diputados y 50 intendentes, además de representantes del sector pyme.

cgt A partir de las 15 horas está prevista la convocatoria central y en diversos puntos del país son distintos los horarios que se plantearon. Foto: Infobae.

Si bien descartó una huelga en lo inmediato, el dirigente dejó abierta la posibilidad de recurrir al paro general más adelante. “Es una batalla larga”, señaló, al explicar que la central evaluará nuevas medidas en función del avance parlamentario del proyecto.

El debate dentro de la CGT

El debate interno en la CGT estuvo atravesado por el recuerdo del último paro general, que tuvo un impacto menor debido a que la UTA no se plegó a la medida. Ese antecedente pesó en la definición de no avanzar, por ahora, con una nueva huelga y apostar a introducir modificaciones al proyecto durante su tratamiento legislativo.

En contraposición, sectores como la UOM insistieron con la necesidad de una medida de fuerza. La UOM ya participó de movilizaciones junto a las dos CTA en Córdoba y anunció que volverá a marchar el martes en Rosario. Además, confirmó que realizará un paro el miércoles desde las 10, para facilitar la participación de sus afiliados en la protesta frente al Congreso.

De todos modos, desde la CGT aclararon que cada gremio quedó facultado para disponer ceses de actividades parciales o totales, con el objetivo de permitir que los trabajadores concurran a la movilización, mientras el Senado avanza con el debate de una de las reformas más sensibles del programa económico y laboral del Gobierno.