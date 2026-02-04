El Senado ya tiene fecha para debatir la reforma laboral: cuándo será

Este miércoles al mediodía se confirmó el ingreso de pedido de sesión y hay día confirmado para el tratamiento.

Este miércoles, el bloque de senadores de La Libertad Avanza oficializó el pedido a sesión.

Ya ingresó el pedido de sesión y el Senado ya tiene fecha para debatir la reforma laboral en Argentina. La iniciativa fue respaldada por representantes de varios bloques como la UCR y espacios provinciales.

Este miércoles, el bloque de senadores de La Libertad Avanza oficializó el pedido de sesión para tratar en el recinto el miércoles de la semana que viene, es decir el 11 de febrero, el proyecto de ley de reforma laboral .

El pedido de sesión lleva la firma de la presidenta del bloque de LLA , Patricia Bullrich , de Luis Juez , de Juntos por el Cambio , del titular del bloque de la UCR , Eduardo Vischi , de Carlos Espínola del bloque Provincias Unidas , Enrique Martín Goerling Lara del bloque PRO y Beatriz ávila de Juntos por el Cambio.

Por el momento no se estableció la hora en la que se dará inicio a la sesión, pero se estima que será alrededor del mediodía como es uso y costumbre en la Cámara Alta.

reforma

El oficialismo estaría dispuesto a realizar algunos cambios en la reforma laboral

Pese a que la ex ministra de Seguridad aseguró ante la prensa tener en un 95% cerrado el proyecto, el capítulo impositivo continúa siendo motivo de tensión con los gobernadores.

Las modificaciones tributarias afectarían la distribución de la coparticipación federal, pero los mandatarios provinciales hasta ahora no han logrado articular una posición unificada para negociar con el Gobierno nacional.

Junto a Eduardo Vischi, titular del bloque de la UCR, Bullrich realizó este anuncio desde el Congreso de la Nación. Según reveló a la prensa, decidieron "trabajar sin hablar de los cambios sobre los que llegamos a un acuerdo" y que mantienen las modificaciones "bajo cuatro llaves".

También mencionó que el Gobierno está dispuesto a realizar ajustes en los artículos que anulan la preeminencia de los convenios colectivos de trabajo nacionales, así como en el que elimina la ultraactividad.

bullrich vischi

Por otro lado, desde el bloque del peronismo en el Senado está trabajando en una estrategia conjunta con sus pares de Diputados, pero el clima no parece ser el mejor. "No sabemos cuáles son los cambios que están negociando por lo que si sigue así, nos enteraremos en el recinto“, señaló un senador opositor a Infobae.

La CGT se reúne este viernes y planea un nuevo paro general contra la reforma laboral

A principios de enero, la Confederación General del Trabajo (CGT) realizó una gira por varias provincias para reunirse con gobernadores e intentar convencer a los gobernadores de no respaldar la reforma laboral tal como fue enviado al Senado.

Esta situación no salió con estaba previsto. Incluso, este martes los iba a recibir el mandatario de Córdoba, Martín Llaryora, pero sorpresivamente lo canceló por "problemas de agenda". A raíz de esta situación la central obrera convocó a una reunión de su consejo directivo para este viernes, con el objetivo de definir su posición frente al proyecto de reforma laboral que comenzará a debatirse en el Congreso.

Así lo confirmó Cristian Jerónimo, secretario general de la central obrera, en diálogo con Radio Buenos Aires AM 1350, donde aclaró que por el momento no hay una definición de paro general.