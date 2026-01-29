Reforma laboral: qué dijo Rolando Figueroa sobre la postura de Neuquén

Tras el debate nacional impulsado por Javier Milei, el gobernador fue cauteloso ante una consulta de LM Neuquén . El proyecto se trata durante febrero.

El gobernador Rolando Figueroa acompañó a Mariano Gaido en la entrega de maquinarias en la Municipalidad de Neuquén.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa , se refirió al proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional que conduce Javier Milei, y dejó una definición política. Que su espacio de La Neuquinidad no acompañará ninguna iniciativa que implique la pérdida de derechos para los trabajadores.

Las declaraciones las hizo a LM Neuquén , durante una recorrida por el Balcón de El Valle junto al intendente Mariano Gaido, en el marco de la entrega y la compra de maquinarias para la Municipalidad de Neuquén; una actividad de gestión que sirvió también como escenario para fijar posición sobre un debate sensible en el escenario político del país y la negociación con los gobernadores.

“Hemos sido muy claros. Nosotros no vamos a votar contra ningún derecho. Pensamos que hay que respetar el derecho de los trabajadores, fundamentalmente ”, afirmó el mandatario provincial.

Marcha contra la reforma laboral (6) En Neuquén, gremios como UOCRA, Petroleros y Comercios se han movilizado contra la reforma laboral. Maria Isabel Sanchez

Figueroa planteó una postura que busca pararse en un punto intermedio dentro de la discusión nacional: defensa de derechos adquiridos, pero reconocimiento de que las normas deben actualizarse en función de los cambios sociales.

Reforma laboral: derechos sí, actualización de normas también

“Las sociedades van evolucionando, con lo cual es importante que exista una renovación de normas en todo sentido”, señaló, aunque aclaró de inmediato el límite político: “No se puede tocar ningún derecho”.

En ese sentido, el gobernador puso como ejemplo las reformas que se están llevando adelante en la provincia de Neuquén en materia judicial, particularmente el nuevo Código Procesal Civil adversarial, que entrará en vigencia el 1 de agosto, y el futuro Código de Familia, que se encuentra en etapa final de redacción.

Según explicó, estos cambios representan una transformación profunda del sistema, pero sin retroceder en derechos, un concepto que buscó trasladar al debate laboral a nivel nacional.

Pero la reforma laboral impulsada por el gobierno de Milei forma parte del paquete de transformaciones estructurales que el oficialismo busca consolidar en el Congreso de la Nación. El eje del proyecto apunta a modificar aspectos vinculados a las indemnizaciones, los convenios colectivos, los períodos de prueba y las modalidades de contratación, con el argumento de “modernizar” el mercado laboral y fomentar el empleo formal.

Sin embargo, la iniciativa tiene una fuerte resistencia política, sindical y social. En el Congreso Nacional, el debate avanza de manera fragmentada, con negociaciones abiertas, cambios en borradores y una correlación de fuerzas ajustada, especialmente en el Senado, donde los votos de los gobernadores y sus bloques resultan determinantes.

En ese contexto, la posición de Figueroa cobra relevancia. Neuquén es una provincia fundamental por su peso político y económico, y su acompañamiento -o rechazo- puede incidir en el destino final de la reforma.

corroza senadora La senadora Julieta Corroza está en contacto con los gremios neuquinos en el marco del debate por la reforma laboral.

Neuquén cuenta con dos senadores que votarán a libro cerrado la reforma laboral, que son Pablo Cervi y Nadia Márquez. Y diputados nacionales como Gastón Riesco y Soledad Mondaca. Todos recientemente asumidos por la Libertad Avanza. Por La Neuquinidad están la diputada y periodista Karina Maureira y la senadora Julieta Corroza. Se sabe que los gremios fuertes de Neuquén (Petroleros, UOCRA, Comercio) estarían en contacto con los legisladores.

Rolando Figueroa: una señal de diálogo

Sin confrontar abiertamente con la Casa Rosada, el gobernador neuquino dejó en claro que cualquier acompañamiento legislativo estará condicionado al respeto irrestricto de los derechos laborales.

“La evolución de las normas se tiene que adecuar a cada sociedad”, insistió, pero subrayó que ese proceso no puede significar retrocesos. La frase denota un mensaje hacia el Gobierno nacional y, al mismo tiempo, como señal hacia los trabajadores y los sectores sindicales de la provincia.

En medio de un debate que atraviesa al país y el conflicto con los gremios, Neuquén empieza a marcar su propio límite.