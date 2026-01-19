El Gobierno llamó a sesiones extraordinarias: la reforma laboral será un tema clave

La convocatoria fue confirmada este lunes a la madrugada. Cuándo serán.

En las últimas horas se conoció la decisión del presidente Javier Milei, de convocar al Congreso de la Nación a sesiones extraordinarias.

Según consta en el Decreto 24/2026 publicado este lunes a la madrugada en el Boletín Oficial, se trata de la segunda ronda de sesiones fuera del año legislativo, que se desarrollarán en la Ciudad de Buenos Aires del 2 al 27 de febrero de 2026.

Entre los asuntos destacados que integran la agenda figuran el tratamiento del proyecto de Ley de Modernización Laboral y la consideración del Acuerdo de Libre Comercio entre el MERCOSUR y la Unión Europea (UE).

Además, está prevista la evaluación de la modificación del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y la posible designación de Fernando Adolfo Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario, conforme a la Ley del Servicio Exterior de la Nación N.º 20.957.

Por último, la convocatoria incluye la consideración del acuerdo para designar como embajador a Fernando Adolfo Iglesias.

Esta convocatoria alude un fuerte componente político e institucional, ya que habilita al Poder Ejecutivo a definir los asuntos que el Congreso puede tratar durante el receso, a diferencia del período ordinario en el que la agenda queda en manos de los propios legisladores.

Esta es la segunda vez que el Gobierno Nacional convoca a sesiones durante el receso legislativo. En diciembre del año pasado, el oficialismo logró aprobar el Presupuesto 2026, la primera previsión financiera de la gestión Milei y la Ley de Inocencia Fiscal.

El período ordinario de sesiones legislativas comienza el 1° de marzo y se extiende hasta el 30 de noviembre.

El período ordinario de sesiones legislativas comienza el 1° de marzo y se extiende hasta el 30 de noviembre. Durante las extraordinarias, ambas cámaras solo pueden tratar los proyectos expresamente incluidos en la convocatoria presidencial.

Reforma laboral: definen cuándo se debatirá en el Senado

Pasada la primera quincena de enero, el oficialismo en el Senado definió el cronograma de cara al tratamiento de la reforma laboral en la Cámara Alta. Las fechas tentativas ubican el debate entre el martes 10 de febrero y el jueves 12.

Primero, el Ejecutivo tendrá que convocar a un nuevo período extraordinario. Según confiaron desde el La Libertad Avanza a Infobae, y si bien la Casa Rosada quiere llamar a partir del 26 de enero, no existe ningún apuro para acelerar y bien podrían quedar desde el lunes 2 de febrero hasta finales de dicho mes. Un día después, el domingo 1 de marzo, Javier Milei asistirá al Congreso para inaugurar las sesiones ordinarias, que se desarrollarán hasta el 30 de noviembre.

El camino que trazó la jefa mileísta en el Senado, Patricia Bullrich, supone una comisión técnica -a cargo de la abogada Josefina Tajes- que desde este lunes enlazará todas las sugerencias de modificaciones y/o reclamos que hayan aterrizado desde la oposición dialoguista. También serán analizados los pedidos de la CGT.