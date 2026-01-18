Reforma laboral: definen cuándo se debatirá en el Senado

Este lunes se reunirán los cambios que pretende la oposición dialoguista. Se espera que el Ejecutivo active sesiones extraordinarias desde el lunes 2.

Pasada la primera quincena de enero, el oficialismo en el Senado definió el cronograma de cara al tratamiento de la reforma laboral en la Cámara Alta. Las fechas tentativas ubican el debate entre el martes 10 de febrero y el jueves 12.

Primero, el Ejecutivo tendrá que convocar a un nuevo período extraordinario. Según confiaron desde el La Libertad Avanza a Infobae, y si bien la Casa Rosada quiere llamar a partir del 26 de enero, no existe ningún apuro para acelerar y bien podrían quedar desde el lunes 2 de febrero hasta finales de dicho mes. Un día después, el domingo 1 de marzo, Javier Milei asistirá al Congreso para inaugurar las sesiones ordinarias, que se desarrollarán hasta el 30 de noviembre.

El camino que trazó la jefa mileísta en el Senado, Patricia Bullrich , supone una comisión técnica -a cargo de la abogada Josefina Tajes - que desde este lunes enlazará todas las sugerencias de modificaciones y/o reclamos que hayan aterrizado desde la oposición dialoguista. También serán analizados los pedidos de la CGT.

Curiosa la realidad estival en la Cámara alta: por más alejados que estén del Gobierno, los gremios intentan hablar y confrontar a su manera. Ninguna señal, por ahora, desde el kirchnerismo. De hecho, esto ya genera molestias en espacios peronistas que también tienen bancas en el Senado, que ven desde lejos cómo transcurre la discusión.

A partir del 26, Patricia Bullrich se reunirá con legisladores

Patricia Bullrich senado

A partir del lunes 26, Bullrich iniciará el “cara a cara” con sus pares de la oposición dialoguista. Es decir, no se aguardan grandes definiciones hasta la última semana de enero o los primeros días de febrero. La exministra de Seguridad maneja un interbloque de 21 senadores. Para el quorum y activar el recinto, se necesitan 37.

Bajo estos parámetros, el oficialismo está obligado a ir a pescar en la UCR, que suma 10; el PRO, que quedó con tres, y silvestres provinciales que no siempre responden a gobernadores. Y nada es fácil para la administración de La Libertad Avanza a la hora de hablar del Congreso.

Desde al menos una fuerza del interior ya se comprometieron a acompañar la iniciativa, según consignó Infobae. Esto habla, más allá del articulado del texto en cuestión, situaciones operativas y políticas previas que ya resueltas. Son las que vuelan bajo, en medio de otros sucesos más “noticiables”.

Cuando se terminen de pulir los eventuales cambios en el dictamen de mayoría que se firmó en diciembre pasado, La Libertad Avanza tendrá que resolver cómo encarar la sesión, en el sentido de no errar a la hora de explicar las modificaciones ante una inevitable votación en general y, luego, en particular de la reforma laboral. La estrategia estará en manos de Bullrich que, además de titular del oficialismo en la Cámara alta, será la miembro informante como presidenta de la comisión de Trabajo y Previsión Social.

“Percibo un buen acompañamiento tanto del PRO como la UCR. Nosotros estamos haciendo las cosas con calma. Cuando se debaten este tipo de leyes hay que mirar más la película que la foto que quiera imponer el kirchnerismo”, sentenció un actor de peso al mismo medio.