Reforma laboral: el Gobierno convoca a una mesa política para que se apruebe en el Congreso
La reunión será este viernes en Casa Rosada y contará con la presencia de los principales representantes oficialistas. Buscan asegurar apoyos.
Con el inicio del nuevo año legislativo, el Gobierno volvió a poner la reforma laboral en el centro de su agenda. Este viernes, el jefe de Gabinete convocará a la mesa política en Casa Rosada con el objetivo de revisar el texto del proyecto y reorganizar la estrategia parlamentaria para avanzar con su aprobación en el Congreso durante las sesiones extraordinarias.
Para la reunión de este viernes fueron convocados Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado; Santiago Caputo, asesor presidencial; Diego Santilli, ministro del Interior; Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y no se descarta la presencia de Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia.
Si bien durante la reunión se verán detalles del proyecto de modernización laboral, en el Gobierno entienden que el documento no sufriría grandes modificaciones, en comparación al que obtuvo dictamen en diciembre.
En LLA no quieren que la reforma sufra cambios que hagan que pierda su esencia. “No queremos que pase lo mismo que con la Ley Bases”, indicaron a este medio.
A pesar de ello, en el oficialismo están al tanto de las dudas que generaron los artículos del proyecto que buscan realizar cambios tributarios en los gobernadores. Sobre todo, el que implica modificaciones en el impuesto a las Ganancias.
Además, el capítulo tributario de la reforma debería ajustarse, luego de que el Presupuesto 2026 haya sido aprobado sin el capítulo 11. El mismo incluía las derogaciones de la ley de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario; cambios en la coparticipación federal, en los subsidios energéticos y en el financiamiento del Poder Judicial.
En este contexto, Diego Santilli ya comenzó las negociaciones con los gobernadores para lograr que apoyen la reforma, a pesar de algunos puntos controversiales como los antes mencionados. En Casa Rosada evalúan incorporar algún cambio pero no aceptar modificaciones sustanciales.
Por su parte, Patricia Bullrich busca respaldos en el Senado y escucha las distintas propuestas que expresan los bloques aliados y opositores.
Más allá de esto, en el Gobierno tienen esperanza de que la reforma laboral logre aprobarse primero en el Senado y luego, sin transformaciones radicales, en Diputados.
“La actividad y negociaciones van a volver a activarse a finales de enero. Igual ya se avanzó bastante. Después del número que se logró para aprobar el Presupuesto, creemos que va a ser más sencillo conseguir los votos”, aseguró una alta fuente de La Libertad Avanza.
Se espera que Javier Milei convoque a sesiones extraordinarias el 2 de febrero y que la reforma desembarque en la Cámara Baja después del 10 del mismo mes.
Los puntos más importantes de la reforma laboral
Los 20 puntos salientes del proyecto de ley de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei son los siguientes:
- Indemnizaciones por despido más bajas que las actuales, puesto que en el proyecto de ley se excluye al aguinaldo y a las vacaciones para su cálculo.
- La reforma propone además que los montos de las indemnizaciones dispuestas en juicios laborales se actualizarán por inflación más un plus del 3% anual. Actualmente, la actualización queda a consideración de cada juez.
- El proyecto plantea la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que les otorga a los empleadores la posibilidad de aportar el 3% del salario de sus trabajadores a una cuenta de inversiones destinada a ser utilizada para el pago de indemnizaciones.
- Vacaciones fraccionadas. La reforma propone modificar la Ley de Contrato de Trabajo y autoriza a que las vacaciones de los empleados se fraccionen por un mínimo de 7 días.
- Si bien el proyecto mantiene el pago de las horas extra, le da una nueva opción al empleador para no pagarlas con la creación de un mecanismo de banco de horas, que permite que las horas extra trabajadas por un empleado se acumulen como una especie de saldo a favor del trabajador para ser compensadas en algún momento con días libres o jornadas de trabajo reducidas.
- Se autoriza la posibilidad de que las empresas y sindicatos amplíen de mutuo acuerdo la jornada laboral hasta un máximo de 12 horas. Hoy, el tope es de 8 horas.
- Otras formas de pago y propinas. El proyecto de ley subraya que las empresas pueden incorporar componentes "retributivos dinámicos" por convenio o "decisión unilateral". Esto incluiría otros medios de pago y hasta el regreso de los conocidos "ticket canasta".
- Las asambleas de personal o congresos de delegados no pueden afectar el normal desarrollo de la empresa y deben contar con autorización del empleador. Aparte, el trabajador no cobrará por ese tiempo.
- Se amplía el concepto para el pago de ítems no remunerativos. Así, el proyecto de reforma laboral amplía el concepto de "beneficios sociales" (no dinerarios), a comedor, reintegros médicos, ropa de trabajo, útiles y capacitación.
- Actualmente, cualquier convenio colectivo de trabajo siempre prevalece sobre los convenios inferiores (por ejemplo el acordado en una empresa particular), salvo que estos sean más favorables para el trabajador. En la propuesta del Gobierno Nacional se dispone que los convenios de ámbitos menores siempre serán superiores a los colectivos, aunque fueran menos beneficiosos para los empleados.
- En el proyecto de reforma, la presunción de la existencia de un contrato por prestación de servicios en dependencia no aplica si hay contrataciones de obras o servicios profesionales/de oficios, y se emitan los recibos o facturas y además el pago se realice mediante sistemas bancarios.
- La propuesta de ley establece que la retención de cuotas por parte de un gremio o sindicato deba tener autorización previa de los trabajadores.
- El proyecto limita las asambleas y la acción sindical: ejercer la función de delegado no podrá superar las 10 (diez) horas mensuales. Y la tutela sindical (protección contra despido) dependerá de que el elegido tenga no menos de 5% de los votos, mientras que los delegados suplentes tendrán estabilidad relativa.
- Las personas que cuenten con planes de asistencia social los mantendrán hasta por un año luego de haber iniciado una nueva relación laboral.
- Con el fin de promover el trabajo en blanco, el proyecto de ley propone crear un régimen de incentivos para las empresas que contraten a trabajadores en blanco.
