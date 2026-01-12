Reforma laboral: el Gobierno convoca a una mesa política para que se apruebe en el Congreso

La reunión será este viernes en Casa Rosada y contará con la presencia de los principales representantes oficialistas. Buscan asegurar apoyos.

La reunión convocada por el Gobierno tiene como objetivo aprobar la reforma laboral.

Con el inicio del nuevo año legislativo, el Gobierno volvió a poner la reforma laboral en el centro de su agenda. Este viernes, el jefe de Gabinete convocará a la mesa política en Casa Rosada con el objetivo de revisar el texto del proyecto y reorganizar la estrategia parlamentaria para avanzar con su aprobación en el Congreso durante las sesiones extraordinarias.

Para la reunión de este viernes fueron convocados Patricia Bullrich , jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado; Santiago Caputo , asesor presidencial; Diego Santilli , ministro del Interior; Martín Menem , presidente de la Cámara de Diputados y no se descarta la presencia de Karina Milei , la secretaria general de la Presidencia.

Si bien durante la reunión se verán detalles del proyecto de modernización laboral, en el Gobierno entienden que el documento no sufriría grandes modificaciones, en comparación al que obtuvo dictamen en diciembre.

En LLA no quieren que la reforma sufra cambios que hagan que pierda su esencia. “No queremos que pase lo mismo que con la Ley Bases”, indicaron a este medio.

A pesar de ello, en el oficialismo están al tanto de las dudas que generaron los artículos del proyecto que buscan realizar cambios tributarios en los gobernadores. Sobre todo, el que implica modificaciones en el impuesto a las Ganancias.

Además, el capítulo tributario de la reforma debería ajustarse, luego de que el Presupuesto 2026 haya sido aprobado sin el capítulo 11. El mismo incluía las derogaciones de la ley de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario; cambios en la coparticipación federal, en los subsidios energéticos y en el financiamiento del Poder Judicial.

En este contexto, Diego Santilli ya comenzó las negociaciones con los gobernadores para lograr que apoyen la reforma, a pesar de algunos puntos controversiales como los antes mencionados. En Casa Rosada evalúan incorporar algún cambio pero no aceptar modificaciones sustanciales.

Por su parte, Patricia Bullrich busca respaldos en el Senado y escucha las distintas propuestas que expresan los bloques aliados y opositores.

Más allá de esto, en el Gobierno tienen esperanza de que la reforma laboral logre aprobarse primero en el Senado y luego, sin transformaciones radicales, en Diputados.

“La actividad y negociaciones van a volver a activarse a finales de enero. Igual ya se avanzó bastante. Después del número que se logró para aprobar el Presupuesto, creemos que va a ser más sencillo conseguir los votos”, aseguró una alta fuente de La Libertad Avanza.

Se espera que Javier Milei convoque a sesiones extraordinarias el 2 de febrero y que la reforma desembarque en la Cámara Baja después del 10 del mismo mes.

Los puntos más importantes de la reforma laboral

Los 20 puntos salientes del proyecto de ley de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei son los siguientes:

