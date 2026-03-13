Unidos por la Justicia convoca a un evento para que los empresarios neuquinos den el salto exportador

La ONG gana presencia en la Patagonia y eligió Neuquén como sede para debatir sobre los estándares que exige el mercado internacional para potenciales proveedores de la zona. Cómo participar.

Habrá debate que busca profundizar en los desafíos actuales de la Justicia, el rol Estado y el desarrollo económico

La asociación civil Unidos por la Justicia eligió a Neuquén como sede para una jornada de debate que busca profundizar en los desafíos actuales de la Justicia, el rol Estado y el desarrollo económico nacional y regional.

Reconocidos expositores de la Argentina y otros países ofrecerán disertaciones para abrir el debate entre los profesionales de Neuquén, con el objetivo de aportar nuevas perspectivas y unir miradas sobre la actualidad económica y judicial.

"Es la primera vez que se hace un evento de este tipo en el país", dijo uno de los integrantes de Unidos por la Justicia, el abogado y ex ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano , quien aseguró que los paneles cumplen un doble objetivo: "Por un lado, marcar la importancia de las instituciones, la Justicia y las reglas de juego claras en el desarrollo económico y, por otro lado, avanzar con la llamada 'debida diligencia', que son los estándares que exigen los países desarrolladores a las empresas exportadoras".

De esta manera, el encuentro ofrecerá información para que los empresarios de la región puedan insertarse en mercados internacionales a través del cumplimiento de estándares globales, en países que demandan protocolos exigentes en cuanto a la lucha contra la corrupción, la protección del medio ambiente y la defensa de los derechos humanos.

Garavano explicó por qué se eligió a Neuquén como sede del evento e incluso como un punto focal para la asociación. "Unidos por la Justicia es una ONG trabaja hace más de veinte años en temas de democracia, y ha puesto en marcha una subsede en Patagonia y Cuyo a partir del desarrollo de Vaca Muerta y por los desafíos que enfrenta la región", dijo y aclaró que "es una de la regiones con más potencial de desarrollo del país en las próximas décadas, no sólo por el Oil and Gas sino por el turismo, los vinos, y otras actividades en apogeo".

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Según expresó, la intención es tender puentes de colaboración entre el Estado, las empresas e incluso la Justicia para "construir instituciones sanas y sólidas desde el principio, lo que va a consolidar el proceso de desarrollo económico".

En diálogo con LM Neuquén, el referente de la asociación explicó que las grandes empresas ya crearon áreas específicas de Compliance (o debida diligencia) para poder cumplir los estándares que exige el mercado internacional.

Sin embargo, señaló que este encuentro está dirigido sobre todo a los empresarios pymes que son parte de la cadena de valor de Vaca Muerta o proveedores de grandes empresas y que tienen estructuras más pequeñas.

Embed Agradecemos a @LegislaturaNqn la declaración de interés legislativo del evento “Estado de derecho, desarrollo y debida diligencia” que llevaremos a cabo el 18 de marzo a las 17.00 en la ciudad de Neuquén



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"Es importante que puedan tener conocimiento de cómo se trata y cómo cumplir esos estándares sin tener un área de Compliance, quizás a través de asesoramientos externos", dijo y aclaró que existe "la posibilidad de hacer trabajos con Unidos que, aunque es una ONG sin fines de lucro, puede contribuir para que las empresas más chicas tengan estas herramientas y no queden en el camino".

Garavano señaló que el evento será el puntapié inicial para tender lazos de cooperación entre funcionarios públicos, agentes de justicia y el sector privado. "Son actores que generalmente no se cruzan y es bueno que puedan intercambiar miradas", dijo sobre la posibilidad de que sigan cooperando en el futuro para insertarse en el mercado global.

Los temas del evento

La actividad se realizará el próximo miércoles 18 de marzo; comenzará a las 17 con un evento de apertura a cargo de María Fernanda Rodríguez, presidente de Unidos por la Justicia, para darle lugar luego a las conferencias y los paneles de debate. El cierre será a las 20, con un cóctel que funcionará como una oportunidad para desatar el intercambio entre los asistentes.

Entre los expositores se cuentan nombres reconocidos, como el de Garavano, Hernán Lacunza, economista y ex ministro de Economía de la Nación y Christian Asinelli, vicepresidente Corporativo de Programación Estratégica del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

Además de los reconocidos profesionales que moderarán y serán parte de los paneles de debate, el cierre del encuentro estará a cargo de Camila Figueroa Vinassa, neuquina y abogada por la Universidad de Buenos Aires (UBA) que asumió recientemente el rol de directora regional de Patagonia y Cuyo de Unidos por la Justicia.

La actividad del 18 de marzo lleva por nombre "Estado de Derecho, Desarrollo y Debida Diligencia" y ofrece un programa que permite profundizar en temas como como la gestión empresarial, la debida diligencia y la gestión responsable del riesgo.

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Se ofrecerán paneles de Derechos Humanos, trata de personas y acceso a la Justicia, además de remediación, reparación integral y sustentabilidad. Habrá espacio también para debatir sobre los desafíos económicos del futuro, con una conferencia sobre desafíos productivos bajo el nuevo paradigma macroeconómico y otra sobre estándares, financiamiento y desarrollo sostenible en América Latina.

La actividad será el próximo miércoles 18 de marzo, a partir de las 17 en el hotel Hilton Garden Inn Neuquén, y requiere de inscripción previa a través del siguiente enlace.

Qué es Unidos por la Justicia

Unidos por la Justicia es una Asociación Civil sin fines de lucro, creada en 2003, que trabaja para afianzar el estado de derecho y mejorar el sistema de justicia, proponiendo e impulsando cambios y mejoras necesarios para que el sistema judicial sea accesible, ágil, eficiente y confiable.

A lo largo de su trayectoria, Unidos ha cumplido de manera ininterrumpida con las obligaciones establecidas por los organismos de contralor competentes, tales como la Inspección General de Justicia, la Administración Federal de Ingresos Públicos y autoridades tributarias jurisdiccionales, presentando sus balances, registrando sus asambleas y designaciones de autoridades, garantizando así la transparencia institucional y el pleno cumplimiento de la normativa vigente.

Además de su trabajo en el ámbito público, Unidos por la Justicia acompaña al sector privado en el fortalecimiento de sus marcos de integridad y sostenibilidad, de conformidad con los Diez Principios del Pacto Global de Naciones Unidas. Esta labor incluye el impulso de buenas prácticas en derechos humanos, estándares laborales, medioambiente, lucha contra la corrupción, así como en áreas emergentes vinculadas con la protección de datos y el uso responsable de la inteligencia artificial.

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En diálogo con LM Neuquén, Garavano aclaró que el trabajo de Unidos por la Justicia en la Patagonia excede este evento particular. A partir de la designación de Figueroa Vinassa como líder de la nueva sede, buscan generar un trabajo de fortalecimiento institucional en toda la región.

Uno de los primeros puntos a tratar será la capacitación de jueces y abogados en la reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia, con el objetivo de agilizar y democratizar el acceso a la Justicia. Por eso, tienen previsto realizar un nuevo evento masivo en Neuquén para la segunda mitad del año.

"Figueroa Vinassa tiene formación internacional y un buen perfil para trabajar en el fortalecimiento institucional en la región", dijo Garavano sobre la mayor presencia de la ONG en la Patagonia. En los próximos dos años planean trabajar también en un análisis descriptivo institucional de las provincias patagónicas, así como la inspección de Justicia y la inscripción de sociedades, con el objetivo de sostener reglas de clara que fomenten el desarrollo económico bajo el impulso del sector privado.