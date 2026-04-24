Ordenaron el decomiso de bienes de Cristina Kirchner: una por una las propiedades y activos a ejecutar

La medida busca recuperar cerca de $685 mil millones. La medida incluye inmuebles, hoteles, terrenos, sociedades y bienes transferidos a sus hijos.

La Justicia avanzó con la ejecución del decomiso de bienes de Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa Vialidad , con el objetivo de recuperar $684.990.350.139,86 considerados como perjuicio al Estado. La decisión, confirmada por la Cámara de Casación, alcanza también a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner , además de otros condenados.

El proceso pone bajo ejecución un primer listado de unos veinte inmuebles , principalmente ubicados en Santa Cruz, donde se concentra el núcleo del patrimonio familiar, especialmente en El Calafate y Río Gallegos.

Entre los activos más relevantes figura un terreno ubicado sobre la avenida 17 de Octubre al 800, en el departamento Lago Argentino. La propiedad , adquirida en 2007, cuenta con una superficie de 6.001,64 metros cuadrados.

En esa misma zona se incluyen otros lotes de gran extensión incorporados ese mismo año:

Un terreno de 44.106 metros cuadrados

de 44.106 metros cuadrados Otro de 87.046 metros cuadrados

Casa de Cristina en El Calafate (2)

También se suman:

Un lote de 16.189 metros cuadrados adquirido en 2008, donde posteriormente se construyó el hotel Las Dunas

de 16.189 metros cuadrados adquirido en 2008, donde posteriormente se construyó el hotel Las Dunas Otros terrenos adquiridos entre 2007 y 2008, algunos ampliados mediante operaciones posteriores

Parte de estas tierras formaron parte de intercambios con el empresario Lázaro Báez, incluyendo un lote en la zona de Punta Soberana, valuado en unos 17,4 millones de pesos.

Hoteles y complejos turísticos

Uno de los bienes más emblemáticos incluidos en el decomiso es el complejo hotelero Los Sauces Casa Patagónica.

El establecimiento está emplazado sobre tres terrenos:

Uno perteneciente a la firma Los Sauces SA, donde se encuentra la “Casona”

Dos predios adicionales (identificados como 42-C 5-j y quinta 10A) en condominio entre Máximo y Florencia Kirchner

El desarrollo del hotel implicó la incorporación de parcelas adyacentes, adquiridas en distintos momentos, que pasaron a formar parte del mismo proyecto.

hotel Casa Patagónica Los Sauces Cristina Kirchner

Inmuebles en Río Gallegos

En la capital santacruceña, el listado incluye varias propiedades vinculadas a la familia Kirchner:

Complejo de once departamentos en Mitre 535, adquirido en 2007 mediante fideicomiso

Diez unidades adicionales sobre la calle Mitre al 500, también incorporadas en 2007 y luego cedidas a los hijos

Un inmueble en 25 de Mayo 255, comprado en 2010

Una propiedad sobre la avenida Presidente Néstor Kirchner 490, incorporada en 2006

Hotel Aldea del Chalten Cristina Kirchner

Estos inmuebles están vinculados en varios casos a construcciones realizadas por empresas de Lázaro Báez.

Bienes transferidos a sus hijos

La investigación determinó que una parte significativa del patrimonio fue transferida en 2016 a Máximo y Florencia Kirchner. Entre esos activos se incluyen:

19 propiedades en Santa Cruz

Participaciones en sociedades

Activos financieros

Sin embargo, el tribunal resolvió incluirlos en el decomiso al considerar que esas transferencias no modifican el origen de los fondos con los que fueron adquiridos.

Empresas y otros activos alcanzados

El fallo también abarca bienes de empresas vinculadas a Lázaro Báez, entre ellas:

Austral Construcciones SA

Kank y Costilla SA

Gotti Hnos. SA

Loscalzo y Del Curto SRL

Además, se prevé la ejecución de bienes de otros condenados —como José López y Nelson Periotti— en caso de que los activos principales no alcancen para cubrir el monto fijado.

Un decomiso de magnitud histórica

La sentencia, que quedó firme en junio de 2025, había fijado inicialmente un decomiso menor, luego actualizado tras peritajes oficiales. Ante el incumplimiento del pago por parte de los condenados, la Justicia avanzó con la ejecución patrimonial.

Todos los bienes quedarán bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que definirá su administración y eventual destino. Entre las opciones se contempla la subasta o su utilización con fines de reparación social.

Por la magnitud del monto a recuperar, la cantidad de propiedades involucradas y su valor, se trata de uno de los procesos de decomiso más importantes en la historia judicial argentina.