Una pareja que estuvo 17 años casada se reencontró tras la muerte del Indio Solari: la historia viral

La muerte del cantante dejó cientos de historias de reencuentros con amigos y parejas. La anécdota de Romina junto a su expareja emocionó a todos.

El viernes´5 de junio se conoció la muerte de Carlos Alberto " Indio" Solari , histórico cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y referente de la cultura del rock argentino. Su partida generó un gran dolor entre sus fanáticos, como también hizo que muchos vuelvan a reencontrarse para mandar un mensaje contando que el artista había fallecido.

Estos episodios se volvieron virales en las redes sociales. Uno de los casos que más repercusión tuvo fue el de Romina, quien volvió a hablar con su exmarido para recordar el show de Los Redondos que vieron juntos en 2014 en Gualeguaychú.

A través de su cuenta, ella cuenta que le escribió a Rafael -exmarido y padre de sus dos hijos- apenas se enteró de la noticia. "El viernes le escribí a mi exmarido, gran responsable de que yo haya visto al Indio en vivo una vez en mi vida. Me respondió con el recuerdo que quedó de aquel final del show en Gualeguaychú", escribió en su red social.

En diálogo con La Viola, Romina brindó más detalles de aquel recital 12 años atrás. "Un día como hoy, no te explico lo que te agradezco haber ido a Gualeguaychú", decía el texto que ella le mandó por WhatsApp el viernes pasado a la mañana, al conocer la muerte del cantante de 77 años.

tuit viral reencuentro Indio Solari

La muerte del Indio conmovió a miles de personas en todo el país, quienes se organizaron durante el fin de semana para despedir al Míster entre rituales, música y encuentros con amigos. Incluso, se calcula que alrededor de un millón de personas lo despidieron este domingo en Villa Domínico, Avellaneda.

Rápidamente, Rafael contestó con una imagen: una foto que había conservado durante más de una década: las zapatillas destruidas después de caminar durante horas entre el barro del predio.

"Ni bien me enteré lo primero que hice fue escribirle para agradecerle", contó la mujer de 41 años.

El recuerdo de aquel recital del Indio Solari en Gualeguaychú: "Una experiencia espectacular"

En la pareja, Romina era la fanática de la obra de Los Redondos y Rafael, un fanático de la música en general que tomaba el hecho de ir a recitales como una terapia. Pese a su fanatismo, nunca había podido ver ni a Patricio Rey ni tampoco a los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, proyecto creado por el Indio en 2004.

"Tenía esa deuda pendiente. Había tenido a mis hijos muy chica, nunca se daba. Y él se había puesto como objetivo que yo lo viera una vez”, contó Romina. "Me dijo: ‘Vamos, te llevo. Vivilo porque no te vas a arrepentir’. Y él se puso en campaña para que pasara", agregó sobre cómo surgió la inciativa.

reencuentro Indio Solari (1)

Aunque hoy ambos reconstruyeron sus vidas y mantienen el contacto solamente por cuestiones familiares, la noticia de la muerte del músico la llevó inmediatamente a pensar en él y en la historia de amor que vivieron.

En aquel viaje, ambos lograron hospedarse en la casa de unos abuelitos: "Nos trataron como si fuésemos los nietos. Nos esperaron hasta que llegamos y nos recibieron con té caliente. Un amor", recordó.

Aquel recital fue recordado por las intensas lluvias que transformaron el predio en una verdadera odisea para el público. "Fue el recital del barro hasta la cintura. Cuando llegamos estaba todo lleno de barro", contó entre risas en la entrevista.

gualeguaychu 2014 indio

"Fue una experiencia espectacular. Y por eso la realidad es que cuando murió el Indio le escribí para agradecerle porque fue lo primero que me acordé", resumió.

Tras el envío de su mensaje, encontró una respuesta inmediata. Él le devolvió una foto que había conservado durante más de una década: las zapatillas destruidas después de caminar durante horas entre el barro del predio.