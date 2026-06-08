A un año de estar presa, Cristina Kirchner busca acceder a beneficios de condenados en cárcel común

La defensa de la expresidenta pidió que se aplique el régimen de progresividad de la pena contemplado en la Ley de Ejecución Penal 24.660.

La defensa de Cristina Fernández de Kirchner pidio acceder a beneficios contemplados en el régimen de progresividad de la pena.

A pocos días de cumplir un año presa por la causa Vialidad , Cristina Kirchner impulsó un nuevo planteo judicial para acceder a beneficios contemplados en el régimen de progresividad de la pena .

La defensa de la expresidenta solicitó una flexibilización gradual de las restricciones vinculadas a las visitas domiciliarias , al considerar que corresponden las disposiciones previstas en la Ley de Ejecución Penal 24.660 .

Sin embargo, la Justicia advirtió que ese esquema está diseñado, en principio, para personas detenidas en cárceles comunes.

Qué dijo la Justicia sobre el pedido de Cristina Kirchner

El planteo de la defensa de la expresidenta fue rechazado el viernes último por el juez del Tribunal Oral Federal 2 Rodrigo Giménez Uriburu, como parte de la resolución donde desestimó un nuevo pedido para quitarle la tobillera electrónica y terminar con los límites a sus visitas y a las salidas de dos horas diarias a la terraza de su edificio en San José 1111.

Se descuenta que la defensa irá en apelación a la próxima instancia judicial, la Cámara Federal de Casación.

cristina balcon Cristina Kirchner permanece internada en el Sanatorio Otamendi, donde continúa bajo seguimiento médico tras la cirugía abdominal.

Prisión domiciliaria y régimen jurídico

El juez de ejecución de la pena, Giménez Uriburu, sostuvo que la prisión domiciliaria tiene un régimen jurídico propio y que las normas sobre progresividad no pueden trasladarse automáticamente a esa modalidad de cumplimiento.

La defensa a cargo de los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy argumentó que, tras haber cumplido sin observaciones todas las reglas de conducta impuestas desde que quedó detenida el 17 de junio de 2025, a CFK le “corresponde una flexibilización gradual de las restricciones que pesan sobre ella, en línea con el principio de progresividad previsto en la Ley 24.660”.

Por un lado, la expresidenta condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad “ha observado en todo momento estricto cumplimiento de la totalidad de las reglas de conducta que le fueran impuestas desde el inicio de la ejecución penal” y ello justificaría para la defensa una “morigeración” de las condiciones que rigen en la actualidad para su prisión domiciliaria en San José 1111.

cristina kirchner Comodoro Py (1) Cristina Kirchner declaró este martes en Comodoro Py. Foto: REUTERS/Tomas Cuesta.

A ello deberían sumarse motivos vinculados al principio de progresividad, en virtud del cual la persona condenada transita etapas graduales de tratamiento durante el cumplimiento de la condena.

Se trata de permitir el avance hacia regímenes menos restrictivos de acuerdo con su evolución. La ley contempla períodos de observación, tratamiento, prueba y eventualmente libertad condicional.

Cumplir la pena en el domicilio

Pero el Tribunal que llevó adelante el juicio y condenó a CFK entendió que ese esquema se aplica en principio a quienes cumplen su condena en cárcel común. En su resolución, el juez Giménez Uriburu sostuvo que la progresividad busca “limitar la permanencia del condenado en establecimientos cerrados” y promover su incorporación gradual a instituciones semiabiertas o abiertas, algo que no resulta aplicable a quien ya cumple la pena en su domicilio.

Por eso concluyó que la prisión domiciliaria “constituye una modalidad excepcional” y que no existiría obligación legal de flexibilizar progresivamente las condiciones bajo las cuales se desarrolla.

La defensa de la expresidenta reclamó cesar con los límites a las visitas y el máximo de dos horas por día que tiene autorizado salir a la terraza del edificio de San José 1111, además de insistir con que deje de usar tobillera electrónica. Los pedidos fueron rechazados por el Tribunal Oral y ahora podría apelarse ante la Cámara Federal de Casación.