Fin de la excursión: el control sorpresa de madrugada que amargó a un grupo de pescadores

El operativo se realizó en rutas y zonas rurales cercanas a Piedra del Águila, donde Guardafauna detectó presuntas infracciones.

Una salida de pesca terminó con un control sorpresa en la zona de Piedra del Águila . Durante una recorrida de madrugada por rutas y sectores rurales, personal policial y agentes de Guardafauna identificaron a un grupo de pescadores y secuestraron cañas y truchas por presuntas infracciones a la normativa vigente.

El operativo se realizó durante la madrugada de este sábado y estuvo a cargo de personal de la comisaría octava de Piedra del Águila , junto a agentes de Guardafauna de la provincia. La recorrida incluyó distintos puntos de la región, con controles en caminos y zonas alejadas del casco urbano.

Según la información oficial, el trabajo preventivo se llevó adelante sobre la Ruta Provincial 50, la Ruta Provincial 234 y la Ruta Nacional 237 . También se recorrieron sectores de La Rincónada, Collón Curá y Alicurá , lugares donde suele haber movimiento de pescadores por la cercanía con ríos y embalses.

El control principal ocurrió en el kilómetro 1520 de la Ruta Nacional 237. En ese lugar, las autoridades identificaron a un grupo de pescadores y realizaron una inspección para verificar si la actividad se estaba haciendo dentro de las reglas permitidas.

Después de esa revisión, Guardafauna resolvió secuestrar dos cañas de pescar y dos ejemplares de trucha. La medida se tomó porque habrían detectado presuntas infracciones a la normativa vigente.

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Además, se labraron las actas correspondientes, que quedaron a disposición de las autoridades competentes. Ahora deberán continuar con el trámite administrativo y definir qué medidas se tomarán por lo ocurrido.

Desde las áreas que intervienen en estos procedimientos recuerdan la importancia de cumplir con la normativa antes de salir a pescar. Respetar las reglas evita sanciones y ayuda a cuidar los recursos naturales de la provincia.

El operativo terminó con el secuestro de los elementos de pesca y de las truchas. Las actuaciones quedaron en manos de las autoridades correspondientes.

Otro caso de pesca ilegal en los últimos días

Un operativo conjunto de prevención y control realizado en el sur neuquino permitió detectar 11 infracciones por pesca nocturna y el secuestro de 18 ejemplares de trucha, además de distintos elementos utilizados para la actividad.

El procedimiento se llevó a cabo entre la tarde del jueves 29 de mayo y la madrugada del viernes 30, cuando efectivos de la División Brigada Rural y Abigeato Zona Sur realizaron patrullajes preventivos y controles dinámicos sobre las rutas nacionales 40 y 237.

Las tareas fueron desarrolladas en conjunto con personal de Fauna de San Martín de los Andes y Aluminé, en el marco de las acciones destinadas a fiscalizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de pesca deportiva y protección de los recursos naturales.

secuestro de truchas

Como resultado de los controles efectuados, los inspectores de Fauna confeccionaron un total de 11 actas de infracción por pesca nocturna, una práctica prohibida por la legislación vigente.

Además, se procedió al secuestro de 18 ejemplares de trucha capturados de manera irregular. Del total, 17 correspondían a la especie arcoíris y una a la especie marrón.

Durante el operativo también fueron incautados diversos elementos utilizados para la pesca, aunque no se brindaron mayores precisiones sobre el material secuestrado.