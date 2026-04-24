País La Mañana Cristina Fernández de Kirchner Vialidad: ejecutarán los bienes de Cristina Kirchner y sus hijos para cubrir el fraude al Estado

Este viernes, la Justicia ordenó ejecutar los bienes de Cristina Fernández de Kirchner y sus dos hijos para cubrir el fraude por el caso Vialidad.

Los jueces de Casación Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña dispusieron ejecutar decomisar además los bienes del empresario Lázaro Báez.

En un fallo histórico, la Sala IV de Casación Federal confirmó el decomiso y ordenó ejecutar los 111 inmuebles para cubrir un fraude al Estado de $685.000 millones.