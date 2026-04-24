Vialidad: ejecutarán los bienes de Cristina Kirchner y sus hijos para cubrir el fraude al Estado
Los jueces ordenaron decomisar 111 inmuebles para cubrir una millonaria suma de corrupción.
Este viernes, la Justicia ordenó ejecutar los bienes de Cristina Fernández de Kirchner y sus dos hijos para cubrir el fraude por el caso Vialidad.
Los jueces de Casación Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña dispusieron ejecutar decomisar además los bienes del empresario Lázaro Báez.
En un fallo histórico, la Sala IV de Casación Federal confirmó el decomiso y ordenó ejecutar los 111 inmuebles para cubrir un fraude al Estado de $685.000 millones.
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