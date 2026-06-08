Mar del Plata: detuvieron al rugbier acusado de empujar a un joven que fue atropellado por un auto

El hecho fue registrado en video y muestra el momento en que la víctima fue embestida por un Peugeot 208.

El rugbier que empujó al joven que terminó atropellado por un auto en Mar del Plata fue detenido por la policía.

La Justicia ordenó la detención de Matías Fay , el rugbier acusado de empujar a un joven durante una pelea callejera en Mar del Plata , un hecho que derivó en que la víctima fuera atropellada por un auto .

El violento hecho quedó registrado por cámaras de seguridad y se convirtió en una pieza clave de la investigación que busca esclarecer las responsabilidades en el episodio.

El imputado, con trayectoria en clubes locales e integrante de una familia reconocida en la ciudad, quedó acusado del delito de lesiones dolosas.

La víctima, Valentín (22), se retiraba de un boliche cuando un cuidacoches de la zona le pidió un cigarrillo, a lo que accedió. Sin embargo, Fay comenzó a insultar al hombre, por lo que la víctima intervino y le pidió que se calmara.

Atropello Mar del Plata

El atacante reaccionó con mayor agresividad y luego comenzó a exigirle disculpas. Según el testimonio recolectado por el medio local 0223, se acercó hasta quedar cara a cara con Valentín y le repitió en varias oportunidades que le pidiera perdón, pese a que no existía motivo alguno para hacerlo.

Fue entonces cuando, tal como quedó registrado en un impactante video, el agresor lo empujó y provocó que el joven perdiera el equilibrio. Como consecuencia, trastabilló hacia atrás y fue atropellado por un Peugeot 208 que circulaba por la calle Victoria Ocampo.

Pese al fuerte impacto contra el parabrisas del vehículo, Valentín logró reincorporarse rápidamente y fue trasladado al Hospital Privado de Comunidad (HPC), donde le hicieron distintos estudios y recibió el alta médica al no tener heridas de gravedad.

El violento episodio es investigado por la UFI N° 4, a cargo de la fiscal Costanza Mandagarán. La fiscalía avanza con distintas medidas de prueba, entre ellas la recepción de declaraciones testimoniales y el análisis detallado de las imágenes registradas por las cámaras de seguridad.

Atropello Mar del Plata

Fue atropellado, pero logró levantarse

Pese a la violencia del golpe contra el auto, Valentín pudo reincorporarse poco después. Quienes estaban cerca se acercaron a asistirlo y luego fue trasladado al Hospital Privado de Comunidad, donde le realizaron estudios para descartar lesiones de gravedad.

En el centro de salud confirmaron que no presentaba heridas severas y finalmente recibió el alta médica. La situación pudo haber terminado en una tragedia, ya que la caída se produjo en plena calle y en el momento exacto en que pasaba un vehículo.