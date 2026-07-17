Murió una nena de 10 años en un impactante choque contra una camioneta en la Ruta 2

La menor viajaba junto a su madre cuando ocurrió el brutal impacto.

Un fatal accidente dejó como saldo la muerte de una nena, quien viajaba junto a su madre cuando chocaron contra otro vehículo en la ruta. Qué se sabe del trágico episodio.

Todo sucedió en la Ruta 2, a la altura de la localidad de El Peligro, en el partido bonaerense de La Plata. La nena de 10 años viajaba junto a su madre en un Renault Logan que impactó contra una camioneta cuando circulaba en dirección a Mar del Plata.

El siniestro ocurrió durante la jornada del jueves y provocó un importante operativo de emergencia. Bomberos voluntarios, médicos del SAME y efectivos policiales trabajaron en el lugar. La menor murió antes de poder ser trasladada a un centro de salud.

El episodio se conoció mientras avanzaba la investigación por otro accidente fatal en el complejo Zárate-Brazo Largo. En ese caso, un camión cargado con soda cáustica cayó desde el puente Urquiza, se incendió y causó la muerte de su conductor.

Cómo ocurrió el choque fatal

La menor viajaba como acompañante en un Renault Logan conducido por su madre, María Gabriela Spampinato, de 47 años. El auto se desplazaba por la Ruta 2 en sentido hacia Mar del Plata.

Por motivos que todavía forman parte de la investigación, el Renault chocó contra una Ford Ranger que intentaba cruzar la autovía. La camioneta era manejada por Daniel Reyes Benítez, de 29 años.

El impacto se produjo en jurisdicción de El Peligro, una zona perteneciente al partido de La Plata. Los primeros llamados de emergencia provocaron la llegada de los Bomberos Voluntarios locales y varias ambulancias del SAME.

La médica que llegó en la primera unidad constató la muerte de la nena de 10 años en el lugar. Los rescatistas también asistieron a la madre de la víctima y al conductor de la camioneta. Ambos fueron trasladados al Hospital Alejandro Korn, ubicado en Melchor Romero.

La víctima se llamaba Luisana Vitoli y asistía al Colegio San Pablo Apóstol, de la localidad de El Pato, donde su mamá era docente. Mientras que el conductor de la camioneta, un ciudadano boliviano de 29 años identificado por sus iniciales D.R.B., también terminó con lesiones y debió ser trasladado al mismo centro de salud.

La Justicia busca establecer cuál de los rodados tenía prioridad y de qué manera se produjo el cruce. Las declaraciones de los conductores, las marcas sobre el pavimento y los daños en los vehículos serán fundamentales para definir responsabilidades.

Según las primeras reconstrucciones incorporadas al expediente, la Ford Ranger intentaba atravesar la ruta cuando se produjo el impacto con el automóvil que circulaba en dirección a Mar del Plata.

En el lugar trabajaron agentes policiales, personal de Bomberos Voluntarios de El Peligro y especialistas de Policía Científica, encargados de relevar evidencias para la investigación.

La causa fue caratulada como "homicidio culposo" y quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción N° 12 de La Plata.

Otro accidente fatal en Ruta 12

Otro grave siniestro vial ocurrió en el puente Justo José de Urquiza, dentro del complejo Zárate-Brazo Largo. Un camión que transportaba soda cáustica perdió el control, atravesó la barrera de contención y cayó al vacío.

El hecho se registró a la altura del kilómetro 113 de la Ruta Nacional 12. Después de impactar contra el terreno, el vehículo se incendió por completo. La sustancia química transportada favoreció la intensidad del fuego y complicó el trabajo de los equipos de emergencia.

Foto 2: Así quedó el Renault Logan tras el accidente fatal ocurrido en la Ruta 2, a la altura de El Peligro.

El conductor fue identificado como Alejandro Suárez, un camionero de 45 años domiciliado en Villa Elisa, partido de La Plata. El hombre murió en el lugar como consecuencia del impacto y las llamas que envolvieron la cabina.

El camión circulaba en sentido desde Entre Ríos hacia la provincia de Buenos Aires. Todavía se investigan las causas por las que el chofer perdió el control antes de atravesar la defensa lateral del puente.