Quién era Joaquín Cabrales, el joven CEO de la popular empresa de café que murió a los 32 años

Era el más joven de la familia dedicada a la tradicional empresa argentina. Qué se sabe de su repentino fallecimiento.

A través de un comunicado, este jueves se conoció la muerte de un joven empresario, integrante de una tradicional familia argentina. Su última aparición había sido el 8 de febrero de 2024, durante la celebración del reconocimiento a su primo, como vecino destacado de Mar del Plata .

Joaquín Cabrales , tenía 32 años, era hijo de José Manuel Cabrales y era CEO de la tradicional empresa de café Cabrales. Su partida generó gran conmoción en la ciudad balnearia, donde la familia mantiene desde hace décadas una estrecha vinculación con la actividad empresarial y social.

La confirmación de su fallecimiento fue dada a conocer a través de las redes sociales por su primo, el empresario Martín Cabrales . "Hoy despido con mucha tristeza a mi querido primo hermano, el más chico, de 32 años, que descanse junto a mi tío Coco y nuestros abuelos. Vuela alto, Joaco, siempre vivirás en el corazón de toda la familia", expresó.

Martín Cabrales, presidente de la empresa.

Por el momento, no se han difundido detalles acerca de las causas del fallecimiento. El joven era parte de la empresa y se destacaba por ser el CEO más joven de la compañía.

El último adiós al joven CEO de la empresa cafetera

Martín también informó en su cuenta de Instagram que quienes deseen acompañar a Joaquín y familia, podrán hacerlo en el velatorio que se realizará este jueves en Casa Piovano, en calle 3 de Febrero 3636, Mar del Plata, de 9 a 14:30.

El colegio al que concurrió Joaquín, el Holy Trinity College, también envió un sentido mensaje: "En su querida memoria. Aquellos que amamos viven para siempre en nuestro corazón y en nuestros recuerdos".

La última aparición pública de Joaquín fue en febrero del 2024, cuando su primo Martín fue homenajeado como vecino destacado. Aquella jornada reconoció la labor empresaria y la historia que une a la familia con la identidad productiva nacional.

La familia ya se encontraba en luto luego de la muerte de Antonio "Quique" Cabrales en 2023, quien había sido una figura central de una generación vinculada con el crecimiento de la empresa familiar.

La historia de la empresa de café que revolucionó el mercado en Argentina

La historia de la empresa argentina Cabrales es un ejemplo emblemático de tradición, innovación y expansión familiar en la industria cafetera del país.

Fundada en 1941 por Antonio Cabrales Vega, un inmigrante asturiano radicado en Mar del Plata, Cabrales inició su camino con un local de venta al público de café llamado "La Planta de Café" en la calle Rivadavia de esa ciudad. Antonio había adquirido conocimiento en el rubro trabajando previamente en otra empresa de café.

En 2025 se sumó al primer proyecto de producción de café en la Argentina. La iniciativa, impulsada por el Instituto de Desarrollo Productivo (IDEP) del Gobierno de Tucumán, involucra a 22 productores que poseen una hectárea, media o un cuarto de plantación con uno o dos años de desarrollo del cultivo.

Hoy, el 94% del café que producen se consume en el país y el 6% tiene como destino Chile, Uruguay, Paraguay y, en bastante menor escala, Estados Unidos.

La firma Cabrales, al no haber café crudo en el país, lo importa del mayor productor mundial, Brasil, y también lo trae de Colombia, Vietnam, Honduras, Nicaragua y Perú, entre otros. El proceso es inverso al realizado por la mayoría de los industriales argentinos. Eso la obliga a hacerle frente a las crisis locales y también a problemas externos.

En total, son alrededor de 8500 hectáreas en las localidades de Tafí Viejo, Yerba Buena, Monteros, Alberdi y Famaillá, con potencial para llevar adelante la producción.

A cambio, la empresa obtendrá el derecho a la prioridad de compra de la producción: para el final de la curva de crecimiento, estiman un máximo de 28.000 toneladas al año, valuadas en torno a los US$250 millones. En una primera etapa, el plan apunta a abastecer al mercado interno, aunque no descarta a futuro las exportaciones.