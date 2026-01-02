La misteriosa muerte de un conocido empresario en su casa quinta en Año Nuevo

Fue su hijo quien lo encontró sin vida en plenos festejos para recibir el 2026. Los detalles del hallazgo y su dramático relato.

La policía se encuentra investigando la misteriosa muerte de un conocido empresario, quien fue hallado sin vida en pleno festejo de Año Nuevo c uando se encontraba en su casa quinta.

El fatal hecho ocurrió en el barrio Mendizábal, a la vera de la Ruta 210 en la ciudad de Brandsen. El hallazgo ocurrió cerca de las 21.30 del miércoles 31 de diciembre.

La víctima fue identificada como Pablo Enrique Gramigna , de 63 años, referente local de las telecomunicaciones, quien fue hallado sin vida por su hijo en el baño. La Justicia analiza si se trató de un accidente doméstico.

Fuentes policiales indicaron que todo comenzó cuando el hijo de Gramigna fue a buscarlo para compartir la cena por los festejos de Año Nuevo, pero como no tuvo respuesta ingresó a la propiedad ubicada en la intersección de Oropéndola y Piñonero. Desde afuera, vio a su padre tendido en el piso del baño, completamente desnudo y con manchas de sangre en el suelo.

empresario bransen 0221

A pesar de no tener la llave, el joven logró entrar minutos después con la ayuda de una empleada que vive en el fondo del predio y de inmediato pidió una ambulancia. Personal médico del Hospital Francisco Caram llegó al lugar y constató el fallecimiento de Gramigna.

Al lugar arribó personal de la Estación de Policía Comunal de Brandsen y de la Policía Científica trabajó durante horas en la casa para recolectar pruebas y resguardar la escena.

Ante esta situación la policía lleva adelante una investigación. Por el momento la causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte”.

A pocas de la muerte de Gramigna, su hijo brindó detalles que pueden ser de gran ayuda para la investigación. Según su relato, el padre había sufrido caídas previas y solía advertir sobre lo resbaloso que era el piso del baño, según indicó el portal 0221. Por eso, una de las hipótesis principales apunta a un posible accidente doméstico, aunque eso aún no se pudo confirmar.

Quién era Pablo Enrique Gramigna, el empresario que encontraron muerto en el baño

Gramigna era un referente comercial local y estaba vinculado a la firma Cable Óptica S.R.L., dedicada a servicios de televisión por cable, internet por fibra óptica, instalación de cámaras de seguridad y soporte técnico en telecomunicaciones.

El portal local Infobrandsen precisó que fue fundador del Video Cable Coronel Brandsen, un proyecto que tuvo un rol histórico en el desarrollo de los medios y los servicios de cable en la ciudad.

Pablo Enrique Gramigna

Posteriormente, estuvo vinculado al Cable de General Belgrano, cuyos servicios alcanzaban también a la localidad de Jeppener. Y trabajó junto a su hermano Diego, también conocido en la zona.

Vecinos y comerciantes locales coincidieron en describirlo como un referente del sector y una figura activa en la vida económica de la ciudad.

El caso quedó en manos de la Unidad Fiscal de Instrucción Descentralizada de Brandsen, a cargo de la fiscal Sabrina Tondato. La causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte”. Los investigadores aguardan ahora los informes médicos y técnicos que permitan establecer con precisión qué ocurrió en el interior de la vivienda.