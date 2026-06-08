Sigue la expectativa por la presentación de la declaración jurada de Manuel Adorni

En Casa Rosada aseguran que el Jefe de Gabinete cumplirá con la presentación antes de la fecha límite fijada por el oficialismo.

Más allá de la presentación de su declaración jurada, Manuel Adorni podría ser citado a brindar declaración indagatoria por la Justicia federal.

Más allá de la presentación de su declaración jurada, Manuel Adorni podría ser citado a brindar declaración indagatoria por la Justicia federal.

Tras varias semanas de expectativas y especulaciones sobre su patrimonio , el Gobierno aseguró que Manuel Adorni presentará su declaración jurada en los próximos días.

Desde la Casa Rosada indicaron que la presentación del documento se concretará esta semana, en línea con el plazo establecido previamente por el jefe de Gabinete , con el objetivo de cerrar la controversia generada en torno a la situación patrimonial del funcionario.

Este lunes desde Casa Rosada afirmaron que, "terminan de revisarla y se manda. Va a estar todo bien. Explicado lo que tenga que explicarse ". Cerca del jefe de Gabinete habían fijado como fecha límite el 15 de este mes para entregar la documentación.

El plazo establecido se superpone con el inicio del Mundial 2026, que tendrá su partido inaugural este jueves 11 a las 14. Desde el Ejecutivo aclararon que se trata de una coincidencia, pero en algunos despachos de la Casa de Gobierno confían en que la importancia del evento deportivo dejará el tema en segundo plano.

contratista adorni remodelacion El contratista que refaccionó la casa de Manuel Adorni presentó facturas y documentos que avalan que el funcionario gastó 245 dólares.

“Era previsible que iba a buscar el momento de menor repercusión posible″, habían asegurado a la prensa días atrás.

La estrategia de Manuel Adorni

Trascendió que el funcionario planea apelar a una herencia de su padre y a ingresos previos de su esposa, Bettina Angeletti, para justificar parte de los fondos investigados por la Justicia.

A principios de mayo, el propio Javier Milei había protagonizado una defensa férrea del jefe de Gabinete: “Adorni es una persona honesta, una persona de bien. Las cosas que me presentó estaban en orden. Me consta que Adorni no está sucio, está limpio”.

Las explicaciones que tendrá que dar Manuel Adorni

El jefe de Gabinete deberá explicar su capacidad para afrontar —entre gastos y deudas— compromisos por más de US$725 mil. La cifra abarca la compra y refaccionamiento de dos propiedades (el departamento en Caballito y la casa en el country Indio Cuá), sus viajes familiares, una nueva camioneta, entre otros gastos.

Javier Milei y Manuel Adorni.jpg

Independientemente del contenido del texto, el juez federal Ariel Lijo evaluaba llamar a Adorni para que brinde una declaración indagatoria antes que comience la feria judicial de invierno, prevista entre el 21 y el 30 de julio.

El magistrado tiene en sus manos dos causas contra el ministro coordinador: una que investiga el crecimiento de su patrimonio y otra que indaga su vínculo con Marcelo Grandio, su amigo periodista que ganó contratos con el Estado y le pagó al jefe de Gabinete y su familia el viaje en jet privado a Punta del Este.

En el mientras tanto, mientras el Mundial captura la atención mediática, el Presidente ordenó a su Gabinete no bajar el ritmo legislativo y avanzar con las reformas. Así, la Cámara de Diputados prevé sesionar a fines de junio para tratar el proyecto de super-RIGI, la Ley de Lobby y el acuerdo con los holdouts por el default de 2001, mientras que el Senado evalúa reunirse también antes de fin de mes con un temario todavía por definir. Para ordenar esa agenda, Adorni encabezará este jueves una nueva reunión de la mesa política.