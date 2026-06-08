Aeroparque cerrará durante 55 horas y afectará 900 vuelos: quiénes deberán reprogramar sus viajes

Se suspenderán todas las operaciones por más de dos días seguidos por obras sobre la pista principal. En qué fecha será.

Aeroparque permanecerá cerrado durante 55 horas para realizar obras de mantenimiento y mejoras en la pista principal de la terminal aérea porteña.

Miles de pasajeros deberán revisar sus viajes debido a que el Aeroparque Jorge Newbery suspenderá completamente sus operaciones durante 55 horas consecutivas.

La medida responde a una serie de obras programadas sobre la pista principal y obligará a reprogramar cientos de vuelos nacionales e internacionales.

El cierre temporal fue coordinado entre la empresa concesionaria, las aerolíneas y las autoridades aeronáuticas con el objetivo de realizar trabajos de mantenimiento considerados indispensables para garantizar la seguridad operativa de la terminal aérea porteña.

El cierra será en el mes de agosto. Durante ese período, gran parte de los servicios será trasladada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, que absorberá el movimiento de pasajeros afectado por la interrupción de actividades.

Cuándo cerrará Aeroparque y cuántos vuelos se verán afectados

Las obras comenzarán durante las primeras horas del martes 25 de agosto y se extenderán hasta la tarde del jueves 27. A lo largo de esas 55 horas no habrá despegues ni aterrizajes en Aeroparque.

Aeroparque Jorge Newbery CABA (2) El cierre temporal de Aeroparque obligará a reprogramar cientos de vuelos nacionales e internacionales, muchos de los cuales serán trasladados a Ezeiza.

La medida impactará sobre aproximadamente 900 vuelos programados, entre servicios nacionales e internacionales. Del total previsto, se estima que unos 600 vuelos de cabotaje deberán ser reprogramados y cerca de 300 vuelos internacionales sufrirán modificaciones.

Las aerolíneas ya comenzaron a trabajar en los esquemas de reorganización para informar a los pasajeros sobre los cambios de horarios, terminales y condiciones de viaje.

Ante esta situación, las autoridades recomendaron prestar atención a los correos electrónicos, aplicaciones y canales oficiales de cada compañía aérea.

Ezeiza absorberá gran parte de las operaciones

Durante el cierre de Aeroparque, el principal centro operativo será el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. La terminal internacional recibirá la totalidad de los vuelos al exterior afectados por las obras y también absorberá una parte importante de los servicios domésticos.

Sin embargo, el cronograma definitivo dependerá de la planificación que establezca cada empresa aérea, por lo que las compañías serán las encargadas de comunicar:

Reprogramaciones.

Cambios de aeropuerto.

Modificaciones de horarios.

Nuevas condiciones de embarque.

Las autoridades señalaron que el objetivo es minimizar el impacto sobre los pasajeros y evitar cancelaciones masivas de último momento.

Las obras que buscan modernizar Aeroparque

Los trabajos estarán centrados principalmente en la pista principal, que actualmente soporta uno de los niveles de actividad más altos de su historia.

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Según datos difundidos por los responsables de la terminal, Aeroparque registra jornadas con hasta 440 vuelos diarios, una cifra que exige tareas periódicas de mantenimiento preventivo.

Entre las intervenciones figuran:

Sellado de fisuras.

Demarcación de pista.

Limpieza profunda.

Renovación de sistemas de iluminación.

Mejoras en el balizamiento.

Las obras forman parte de un programa de modernización más amplio que contempla inversiones superiores a USD 85 millones. Además de las mejoras operativas, el proyecto prevé ampliar sectores destinados a pasajeros y servicios comerciales.

Entre los cambios anunciados aparecen nuevas áreas de preembarque, ampliación de espacios gastronómicos, expansión del Duty Free y la incorporación de una nueva sala VIP con vista al Río de la Plata. La iniciativa también incluye una actualización tecnológica destinada a agilizar distintos procesos dentro de la terminal.

Las autoridades sostienen que estas obras buscan adaptar Aeroparque al aumento sostenido del tráfico aéreo registrado durante los últimos años y mejorar la experiencia de los millones de pasajeros que utilizan la terminal cada temporada.

Por ese motivo, quienes tengan vuelos programados para las fechas afectadas deberán consultar con anticipación la información suministrada por sus aerolíneas para evitar inconvenientes y confirmar desde qué aeropuerto partirán finalmente sus servicios.