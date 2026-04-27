Vendió su auto, no hizo la transferencia y ocho años después la condenaron por un choque del nuevo dueño

La Justicia consideró que tanto el conductor como la titular del auto eran responsables de los daños ocasionados a un ciclista atropellado.

En esta esquina de Avenida Argentina y Albardón se produjo el accidente de tránsito que llegó a la Justicia

La Justicia condenó al conductor de un auto y a la titular del automóvil a pagar la indemnización por los daños ocasionados a un ciclista tras un siniestro vial en Neuquén capital. Si bien la propietaria del auto lo había vendido hacía ocho años, nunca realizó la transferencia del vehículo , por lo que también será responsable por las lesiones, el daño en la bicicleta y otros daños ocasionados tras el choque.

Según la información que brindó el Poder Judicial de Neuquén , la jueza civil María Eliana Reynals consideró que la propietaria del auto tuvo “una actitud omisiva respecto de la regularización del vehículo” y que debe responder por “los daños causados por el riesgo o vicio de la cosa”.

“Para eximirse de responsabilidad se debe realizar el trámite de denuncia de venta ante el registro, el cual importará la inmediata revocación de la autorización para circular a quien lo hubiera adquirido”, esxplicó en el fallo en el que condena tanto al conductor del coche como a su propietaria a pagar una indemnización al ciclista, que tenía prioridad de paso y fue embestido en una esquina de Neuquén.

Pese a que la dueña del vehículo no estaba conduciendo e incluso se había desprendido del rodado hacía varios años, la Justicia consideró que no había hecho los trámites correspondientes para desligarse de la responsabilidad por lo que pudiera ocurrir con ese auto.

SFP Ciudad Judicial (2) Sebastián Fariña Petersen

Cómo fue el choque entre el auto y el ciclista

El hecho se produjo en 2022 en la intersección de Avenida Argentina y Albardón de la ciudad de Neuquén. Como consecuencia del impacto, el ciclista perdió el conocimiento, sufrió lesiones de consideración y la destrucción total de su bicicleta.

Por el accidente, el ciclista no sólo surfió la pérdida de ese rodado sino que sufrió una serie de complicaciones en su vida laboral, ya que trabajaba como profesor de educación física y realizaba otras tareas deportivas, que se vieron interrumpidas por las lesiones propias del accidente.

De acuerdo al informe, la causa del siniestro fue la acción del conductor del automóvil, quien no cedió el paso a la bicicleta, que circulaba por su derecha y contaba con prioridad de paso.

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“Corresponde atribuir la responsabilidad exclusiva en el accidente al demandado, en su calidad de conductor del vehículo mayor”, indicó la jueza en su pronunciamiento.

Pese a que desde la defensa alegaron que el ciclista no llevaba casco, la magistrada remarcó que esa circunstancia “no constituye un eximente de responsabilidad ni altera la relación causal”, porque “la falta de casco podría incidir en la magnitud de las lesiones, pero no en la producción del hecho dañoso en sí mismo”.

Pagar por un choque de un auto que ya vendió

Pese a que la titular del auto ya se había desprendido del rodado hacía varios años, la Justicia consideró que deberá pagar los daños ocasionados al ciclista de todos modos, ya que tanto ella como el conductor del auto al momento del choque son responsables del siniestro.

”La denuncia de venta es el único mecanismo que la exime de responsabilidad frente a terceros por los daños causados con el automotor. Y en este caso, la demandada no realizó dicho trámite durante los casi ocho años transcurridos entre la venta y el hecho”, afirmó.

SFP Ciudad Judicial (7) Sebastián Fariña Petersen

La jueza advirtió que si bien acreditó en el expediente su venta en 2014, durante todos los años transcurridos hasta el siniestro no realizó la transferencia, una omisión que se tradujo en un alto costo para la antigua propietaria del coche, que sigue siendo titular registral del vehículo.

La sentencia reconoció indemnización por daño físico e incapacidad, por daño moral, lucro cesante y daños materiales. De acuerdo a los testimonios incorporados a la causa, amigos y conocidos del demandante, en su mayoría profesores de educación física y guardavidas, acreditaron el impacto del accidente en su vida laboral.

Se refirieron, en ese sentido, a las consecuencias que tuvo el siniestro en su vida personal y laboral, ya que era una persona dedicada a la actividad física y al entrenamiento, y también competía en disciplinas deportivas.