Parque Nacional Lanín: dos rescates en menos de 24 horas obligan a un nuevo pedido preventivo

Los operativos se concretaron este jueves. Hubo un importante despliegue. Piden más precaución al salir a la montaña.

El Parque Nacional Lanín informó que durante la jornada del jueves se realizaron dos operativos de rescate en la zona sur del área protegida. Una mujer y un ciclista sufrieron accidentes mientras recorrían senderos muy transitados por visitantes. Piden más precaución al salir a la montaña.

En ambos casos intervino una cuadrilla de seis rescatistas del cuerpo Incendios, comunicaciones y emergencias (ICE) Sur, que debió movilizarse para asistir a las personas y organizar su evacuación.

Los operativos se desarrollaron en el sector del Cerro Colorado y en el camino hacia el mirador Bandurrias , dos de los recorridos más elegidos por turistas y residentes para actividades al aire libre.

Desde el organismo remarcaron que se trató de intervenciones que demandaron trabajo coordinado del equipo especializado para garantizar un traslado seguro de los accidentados.

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El primer rescate ocurrió en el sendero del Cerro Colorado. La alerta llegó a través de la radioestación del parque luego de que un guía de montaña informara que una mujer de 60 años, oriunda de la provincia de Buenos Aires, había sufrido una caída durante la caminata.

Según detallaron desde el Parque Nacional Lanín, la mujer presentó un golpe en la cabeza tras perder el equilibrio mientras avanzaba por el sendero.

Tras recibir el aviso, los rescatistas del ICE Sur se dirigieron a pie hacia el lugar del incidente. Para llegar hasta la turista debieron caminar aproximadamente tres kilómetros por el sendero de montaña. Una vez en el sitio evaluaron su estado de salud y comenzaron con el protocolo de asistencia.

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El equipo inmovilizó a la mujer para evitar mayores lesiones y la aseguró sobre un plano rígido dentro de una camilla tipo canasto, utilizada habitualmente en este tipo de operativos en zonas agrestes.

Debido a la pendiente del terreno, el primer tramo del descenso debió realizarse mediante un sistema de arnés y cuerdas, una técnica que permite estabilizar la camilla y garantizar un traslado seguro en sectores de mayor dificultad.

Otro operativo de rescate

Mientras ese operativo avanzaba, los rescatistas también debieron intervenir en otro accidente ocurrido en el camino hacia el mirador Bandurrias, uno de los miradores más visitados de la zona por su vista panorámica del lago Lácar y la ciudad de San Martín de los Andes.

En ese sector, un ciclista sufrió una caída mientras realizaba el recorrido y resultó con una lesión en el tobillo derecho. Tras el aviso, el equipo de rescate llegó al lugar y realizó la primera atención en el sitio.

Los especialistas inmovilizaron la pierna afectada mediante una férula para evitar que la lesión se agravara durante el traslado. Posteriormente organizaron el descenso del ciclista utilizando una camilla Kong y un chaleco de extricación, elementos diseñados para mantener estable al paciente durante la evacuación por senderos irregulares.

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Una vez completados ambos operativos y finalizado el descenso de las personas accidentadas, los rescatistas entregaron a los pacientes al personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN). Los equipos médicos se encargaron de realizar el traslado hasta el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, donde fueron evaluados para determinar el alcance de las lesiones.

Piden prevención al salir a la montaña

Desde el Parque Nacional Lanín recordaron la importancia de planificar adecuadamente las salidas a la montaña y respetar las recomendaciones de seguridad para prevenir accidentes en los senderos.

Entre las principales medidas indicaron que es obligatorio realizar el Registro de trekking al menos 48 horas antes de iniciar una caminata dentro del parque. El trámite se realiza de forma online a través del sitio oficial del organismo.

También recomiendan elegir recorridos acordes a la experiencia y al estado físico de cada persona, no salir solo a la montaña y avisar siempre a un familiar o conocido cuál será el recorrido y el horario estimado de regreso.

Otro punto clave es consultar el pronóstico meteorológico antes de iniciar la actividad y suspender la salida si existen alertas climáticas. Desde el parque remarcaron que el clima en la Patagonia puede cambiar rápidamente incluso durante el verano, por lo que es fundamental llevar abrigo extra ante cualquier eventualidad.

Además recordaron que está prohibido hacer fuego durante los recorridos, salvo en sitios especialmente habilitados, y que todos los visitantes deben regresar con los residuos que generen para preservar el ambiente natural del área protegida.