Los detalles del Gobierno sobre el acuerdo comercial con EE.UU: "Es un hito histórico para el país"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni y el canciller Pablo Quirno dieron a conocer más precisiones sobre el acuerdo firmado.

Este viernes al mediodía, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , encabezó una conferencia de prensa en la Casa Rosada junto al canciller Pablo Quirno , donde dieron detalles acerca del acuerdo comercial que firmó el Gobierno Nacional con Estados Unidos.

Allí adelantaron que deberá ser ratificado en el Congreso de la Nación y destacaron el fortalecimiento de la relación bilateral. “Este acuerdo muestra y consolida nuestro liderazgo regional y es el fruto de los esfuerzos diplomáticos de esta gestión”, dijo Adorni.

Y según precisó, el acuerdo incluye compromisos de inversión, acceso preferencial al mercado estadounidense para distintas industrias y la eliminación de aranceles recíprocos para 1.675 productos.

Adorni señaló que el acuerdo implica “un nuevo y enorme mercado para nuestras empresas”, al tiempo que destacó que se trata de un universo de “más de 340 millones de personas”. Y destacó que habrá “más y mejores productos para nuestros consumidores”.

"Pasamos de firmar un pacto con Irán a firmar un convenio con la primera potencia mundial", dijo Adorni.

Asimismo, aclaró que el entendimiento "deberá ser ratificado en el Congreso" y "los legisladores tendrán la responsabilidad de aprovechar esta oportunidad".

Sobre los sectores alcanzados, mencionó la apertura ganadera recíproca y sostuvo que Argentina “podría quintuplicar sus exportaciones de carne”, con impacto en provincias ganaderas como Buenos Aires. También indicó que Formosa, Misiones, Chaco, Corrientes y Entre Ríos podrán exportar productos forestales y de floricultura sin trabas arancelarias.

“Es el resultado de una estrategia consistente"

Por su parte, el canciller Pablo Quirno, aseguró en conferencia de prensa: "Nuestro país no esperó ni especuló con el contexto internacional, se preparó. Cuando los EE.UU. iniciaron una nueva etapa en su política comercial, nuestro país no improvisó: llevó una hoja de ruta definida".

Y remarcó que el acuerdo es el resultado de una estrategia consistente, de una relación construida sobre la confianza y de una preparación seria y sostenida en el tiempo. En ese marco, mencionó otros avances recientes, como los acuerdos Mercosur-EFTA y Mercosur-Unión Europea, cuyo texto, según señaló, fue enviado al Congreso para su tratamiento en sesiones extraordinarias, y el acuerdo con Singapur, que será remitido próximamente.

“Esta es la expresión concreta de una Argentina que decidió anticiparse, ordenarse y actuar. Así, el país considera un modelo de apertura, de regulación y previsibilidad” que busca transformar decisiones en resultados.

El canciller subrayó su impacto comercial y el acceso al mercado estadounidense. “Nos da entrada a un mercado de 340 millones de habitantes, donde nuestros productos van a ser muy bien recibidos”, afirmó, y señaló que se trata de bienes complementarios con la economía norteamericana.

Los puntos claves del acuerdo entre Estados Unidos y Argentina

El anuncio realizado por la Casa Blanca se enmarca en una "alianza estratégica basada en valores democráticos compartidos y una visión común de libre empresa, iniciativa privada y mercados abiertos".

El acuerdo incluye números ejes, como reducción de aranceles para industrias claves, alineamiento de estándares, fortalecimiento de protección de propiedad intelectual, y un compromiso para promover un comercio recíproco.

Uno de los ejes centrales del acuerdo es la apertura recíproca de mercados. Argentina obtendrá beneficios para sectores clave como el acero, aluminio, carne vacuna y recursos naturales, productos que enfrentaban altos aranceles en el mercado estadounidense. En particular, se fijó una cuota de exportación de carne bovina de 80.000 toneladas anuales y se retomó un esquema preferencial para metales industriales similar al vigente entre 2018 y 2019.

En contrapartida, el país concederá acceso preferencial a productos estadounidenses, como medicamentos, productos químicos, maquinaria, vehículos, dispositivos médicos y productos agrícolas. Además, se anunció la eliminación de licencias de importación y formalidades consulares, así como la progresiva supresión del impuesto estadístico para bienes provenientes de Estados Unidos.