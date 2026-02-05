El Gobierno argentino anunció la firma del acuerdo comercial con Estados Unidos

El Gobierno Nacional anunció que firmó este jueves el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre Argentina y Estados Unidos .

El canciller Pablo Quirno , que se encuentra en Washington aclaró que "acabamos de salir de la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre Argentina y Estados Unidos. Felicitaciones a nuestro equipo y gracias al equipo de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos por construir juntos este gran acuerdo".

"La Argentina será próspera!" , añadió. Este acuerdo incluyó once puntos claves, entre ellos aranceles, propiedad intelectual, medio ambiente y más.

Felicitaciones a nuestro equipo y gracias al equipo del @USTradeRep por construir juntos este gran acuerdo.







La Argentina será próspera! pic.twitter.com/TSXaFCzwnu — Pablo Quirno (@pabloquirno) February 5, 2026

Este acuerdo tenía ya el aval político desde la cumbre que protagonizó Javier Milei junto a Donald Trump en la Casa Blanca. El mismo tuvo su demora debido a la agenda doméstica estadounidense, que demoró la firma formal hasta hace algunos instantes.

En el mes de noviembre ambos países habían anunciado un acuerdo marco de comercio e inversiones. El convenio tiene como objetivo "impulsar el crecimiento económico a largo plazo, ampliar las oportunidades de exportación e inversión y crear un entorno más transparente y basado en normas comunes", indicó la Casa Blanca.

Los puntos claves del acuerdo entre Estados Unidos y Argentina

El anuncio realizado por la Casa Blanca se enmarca en una "alianza estratégica basada en valores democráticos compartidos y una visión común de libre empresa, iniciativa privada y mercados abiertos".

El acuerdo incluye números ejes, como reducción de aranceles para industrias claves, alineamiento de estándares, fortalecimiento de protección de propiedad intelectual, y un compromiso para promover un comercio recíproco.

Acceso a mercados y eliminación de aranceles

Uno de los ejes centrales del acuerdo es la apertura recíproca de mercados. Argentina obtendrá beneficios para sectores clave como el acero, aluminio, carne vacuna y recursos naturales, productos que enfrentaban altos aranceles en el mercado estadounidense. En particular, se fijó una cuota de exportación de carne bovina de 80.000 toneladas anualesy se retomó un esquema preferencial para metales industriales similar al vigente entre 2018 y 2019.

En contrapartida, el país concederá acceso preferencial a productos estadounidenses, como medicamentos, productos químicos, maquinaria, vehículos, dispositivos médicos y productos agrícolas. Además, se anunció la eliminación de licencias de importación y formalidades consulares, así como la progresiva supresión del impuesto estadístico para bienes provenientes de Estados Unidos.

Normas técnicas y propiedad intelectual

Argentina se comprometió a aceptar certificaciones internacionales y estadounidenses en sectores industriales y farmacéuticos. Esto incluye la homologación de vehículos, equipamiento médico y medicamentos aprobados por la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos).

En materia de propiedad intelectual, el acuerdo contempla una agenda de reformas para combatir la falsificación y mejorar el sistema de patentes y denominaciones de origen, en línea con los estándares del Informe 301 de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos.

Agroindustria, trabajo y medioambiente

El acuerdo también incluye avances en el sector agropecuario. Argentina autorizará la importación de ganado en pie, simplificará los registros de productos cárnicos estadounidenses y, en el plazo de un año, permitirá el ingreso de aves de corral. El gobierno también se comprometió a no imponer restricciones a denominaciones de quesos y carnes.

En el plano laboral, el país reafirmó su adhesión a los derechos laborales reconocidos internacionalmente y a la prohibición de importar productos fabricados mediante trabajo forzoso. En cuanto al medioambiente, el acuerdo establece acciones contra la tala ilegal, promueve la eficiencia en el uso de minerales críticos y ratifica el cumplimiento de las normas de la OMC sobre subsidios a la pesca.