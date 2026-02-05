Cómo acceder a la cobertura de PAMI del 100% en medicamentos: requisitos 2026 de los jubilados

PAMI ofrece remedios completamente bonificados para determinados tratamientos y por cuestiones socioeconómicas. Para quiénes es este beneficio.

Cómo acceder a la cobertura de PAMI del 100% en medicamentos: los requisitos 2026 de los jubilados

El Instituto Nacional de Seguridad Social, Jubilados y Pensionados (INSSJP), conocido popularmente como el PAMI , mantiene en febrero 2026 la entrega de medicamentos gratuitos para sus más de cinco millones de afiliados. Para recibir este beneficio, la obra social de los adultos mayores exige cumplir con determinados requisitos .

Los medicamentos con 100% de bonificación se dividen en dos grupos . El primero está integrado por aquellos remedios considerados esenciales , entre los que se cuentan 160 fármacos para tratar patologías crónicas muy comunes, como hipertensión, diabetes, colesterol alto, problemas cardíacos y osteoporosis. En el segundo se ubican los de alto costo, destinados al abordaje de enfermedades graves , como tratamientos oncológicos, VIH, hepatitis, hemofilia, artritis reumatoidea y aquellos que se utilizan después de un trasplante.

Además, aquellos afiliados a PAMI que no cuentan con recursos suficientes para pagar medicamentos de uso común, que habitualmente tienen descuentos de entre el 40% y 80%, pueden solicitar el Subsidio por Razones Sociales para obtener la gratuidad total.

pami-ya-no-distribuira-la-credencial-plastica-1556063.jpg Para retirar los medicamentos se necesita el DNI, la credencial PAMI y la receta digital.

Qué medicamentos otorga el PAMI con 100% de bonificación

Para un grupo extenso de enfermedades consideradas crónicas y graves, el beneficio es completamente bonificado y no requiere trámites adicionales de subsidio, siempre que el afiliado esté empadronado. Entre los medicamentos gratuitos se encuentran:

Tratamiento para la diabetes , incluyendo insulina, hipoglucemiantes orales y tiras reactivas

, incluyendo insulina, hipoglucemiantes orales y tiras reactivas Medicamentos oncológicos y oncohematológicos

y Tratamiento para hemofilia

Medicación para VIH y hepatitis B y C

y Fármacos para trasplantes , entre ellos inmunosupresores y medicación esencial para evitar el rechazo de órganos

, entre ellos inmunosupresores y medicación esencial para evitar el rechazo de órganos Tratamiento para artritis reumatoidea y osteoartritis

y Medicamentos para insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo

e Medicamentos oftalmológicos intravítreos

Tratamiento para enfermedades fibroquísticas y trastornos hematopoyéticos

Quiénes pueden acceder al Subsidio Social para tener la cobertura completa

El Subsidio Social que otorga la cobertura del 100% no es para todos los afiliados de PAMI, sino que depende del resultado de una evaluación socioeconómica que hace el organismo de las personas que lo soliciten. Los principales requisitos son:

Los ingresos mensuales de la persona que solicite el beneficio deben ser menores a 1,5 haberes previsionales mínimos. En el caso de convivir con alguien con Certificado Único de Discapacidad (CUD), el tope sube a tres haberes mínimos.

El solicitante del subsidio no puede estar afiliado de manera simultánea a una obra social o medicina prepaga.

El afiliado que solicita el beneficio "no puede ser propietario de más de un inmueble, ni tener aeronaves o embarcaciones de lujo. En sintonía, tampoco puede tener un automóvil de una antigüedad menor a los diez años. La única excepción en este caso es que en el mismo hogar resida una persona con CUD.

Farmacias PAMI adulto mayor (1).jpg Todos los afiliados del PAMI pueden recibir medicamentos gratuitos si cumplen con ciertos requisitos.

Cómo tramitar el subsidio social en PAMI

La gestión de acceso al subsidio de PAMI para recibir medicamentos gratuitos se hace de forma online. Los pasos a seguir son estos:

Ingresar a la web oficial de PAMI: pami.org.ar.

En el apartado "Medicamentos" de la sección de "Trámites Web", buscar la opción que diga "Medicamentos sin cargo por subsidio social".

Completar el formulario online. Se debe seleccionar el motivo de la solicitud y cargar datos personales: información sobre la situación económica y los datos médicos (como la receta o indicación).

Esperar la evaluación: PAMI revisar tu solicitud para constatar que se cumplen con las condiciones.

Retirar tus medicamentos: una vez que el subsidio sea aprobado, se podrán retirar los medicamentos prescritos sin costo alguno en la farmacia que indique el sistema.

Cuál es la vía excepcional para acceder a medicamentos gratuitos

Los afiliados que no superen la evaluación socioeconómica para obtener el Subsidio Social puede recurrir a la vía de excepción. Este recurso permite solicitar el 100% de cobertura si el gasto total en remedios supera el 15% de los haberes mensuales. Para iniciar este trámite, se requiere un informe social, la revalidación médica del tratamiento y la receta electrónica que fundamente la necesidad imperiosa del fármaco.