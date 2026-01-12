Jubilados: la lista confirmada de hospitales exclusivos de PAMI para atenderse gratis en 2026

Te ofrecemos una guía necesaria para conocer cada uno de los hospitales dónde pueden atenderse gratis los jubilados del PAMI en 2026 .

En su portal oficial, el PAMI (Programa de Atención Médica Integral) subraya que cuenta con hospitales y centros de salud propios , equipados con tecnología de última generación y recursos humanos altamente especializados en las necesidades de las personas mayores . En este informe, te ofrecemos una guía necesaria para conocer cada uno de los hospitales dónde pueden atenderse gratis los jubilados del PAMI en 2026 .

El PAMI consigna que "nuestros efectores -sus centros de salud - facilitan el acceso a las prestaciones médica y garantizan una atención de calidad para los afiliados ".

Hospital Bernardo A. Houssay (Mar del Plata).

Unidad Asistencial Dr. César Milstein (Ciudad de Buenos Aires).

Policlínico PAMI I (Rosario).

Policlínico PAMI II (Rosario).

Hospital del Bicentenario (Ituzaingó).

Hospital PAMI (Hurlingham).

Clínica PAMI (Lanús).

Según lo señala el PAMI en su sitio oficial, el hospital Bernardo A. Houssay proporciona atención médica de calidad y resuelve problemas asistenciales de alta complejidad. Entre los servicios médicos que ofrece, pueden mencionarse los de internación; guardia 24 horas; consultorios externos y diagnóstico por imágenes. Para pedir un turno en el Hospital Houssay se necesita una Orden Médica Electrónica (OME) emitida por el médico de cabecera o médico especialista del jubilado.

El hospital César Milstein, ubicado en el barrio porteño de San Cristóbal, es un destacado hospital universitario que integra la asistencia médica de alta calidad y seguridad con la educación y la investigación biomédica. Ofrece a sus afiliados los siguientes servicios médicos: internación; guardia 24 horas; consultorios externos y diagnóstico por imágenes. Para pedir un turno en la Unidad Asistencial Dr. César Milstein, también se necesita una Orden Médica Electrónica (OME) emitida por el médico de cabecera o médico especialista.

Los Policlínicos PAMI I y II de la ciudad de Rosario se especializan en la atención médica de personas mayores. Mientras que el primero se ubica en la calle Sarmiento 373, el segundo se encuentra en Olivé 1159. Para solicitar un turno, los jubilados de PAMI deben comunicarse con los números 0341-480-3520 o 0341-480-3509 (el horario de atención telefónica es de 8 a 18 horas); también pueden sacar turno de manera presencial o ingresando a https://turnos-hospitales.pami.org.ar.

El PAMI destaca que el hospital del Bicentenario de Ituzaingó brinda atención médica de calidad a todos los afiliados de la región. Gracias a su ubicación estratégica, reduce las distancias de los traslados y cumple un rol fundamental en la respuesta de la demanda sanitaria. Para solicitar un turno, los afiliados deberán comunicarse con el número 11-2120-9600 (interno 111).

Anses-Jubilados-Computadora.jpg El PAMI confirmó la nómina de hospitales en dónde los jubilados pueden atenderse gratis en 2026.

En tanto, mientras el hospital PAMI (Hurlingham) funciona en General O’Brien 480 -para reservar turnos, los afiliados deben comunicarse telefónicamente al 011 4088-5573-, la clínica PAMI de Lanús se sitúa en Flores de Estrada 5248 y ofrece atención exclusiva para afiliados PAMI. Los turnos se solicitan llamando al 011 4239-7400.