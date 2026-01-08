Información clave para los jubilados: ¿PAMI cubre anteojos multifocales?

La obra social mantiene la entrega bonificada de lentes para sus afiliados. Quiénes pueden pedirlos y cómo hacerlo.

El Instituto Nacional de Seguridad Social, Jubilados y Pensionados (INSSJP), popularmente conocido como el PAMI , mantiene en enero 2026 la entrega gratis de anteojos para sus afiliados. Esta prestación social, que reviste carácter universal , busca aliviar los gastos de salud de jubilados y pensionados y asegurarles el acceso a insumos esenciales.

A través de su página web, el PAMI precisó que cubre de forma gratuita un par de lentes para ver de cerca y otro para ver de lejos , o bien un par de lentes bifocales -que combinan ambas funciones- por año prestacional.

El programa tiene una cobertura total del costo de los anteojos, incluyendo tanto el armazón como los cristales , de acuerdo con la prescripción de un oftalmólogo. Además, la receta médica tiene una validez de 150 días, un plazo que permite a los afiliados gestionar sus lentes con tranquilidad.

Ante cualquier consulta, la obra social de los adultos mayores cuenta con su línea de atención 138 (PAMI Responde) de lunes a viernes, entre las 8 y las 20 horas. Los afiliados también podrán concurrir a cualquier sede para recibir asesoramiento personalizado.

Quiénes pueden acceder a los lentes gratis del PAMI y qué se necesita para solicitarlos

El beneficio está disponible para todos los afiliados activos de la obra social. La prestación está a cargo de cada persona que, una vez atendida por el médico especialista, puede elegir la óptica de cartilla donde va a gestionar sus anteojos. En los casos donde no pueda trasladarse, un familiar o apoderado del afiliado puede gestionar la prestación con la documentación correspondiente del afiliado. No obstante, será necesario que el beneficiario concurra a la óptica para realizar la prueba.

Para acceder al programa, los afiliados deben presentar lo siguiente:

Orden Médica Electrónica (OME) emitida por un oftalmólogo de la red PAMI. Debe contener la prescripción exacta, la firma y sello del profesional y tiene una validez máxima de 150 días desde su emisión.

Documento Nacional de Identidad (DNI) en buen estado.

Credencial de afiliación a PAMI vigente.

Escala FIN para el uso de bifocales por primera vez: se solicita a criterio de cada agencia. Hay que tener en cuenta que, si el afiliado no se adapta, no se proveerán anteojos de cerca y lejos por separado.

Cómo obtener los lentes gratis de PAMI

El trámite para obtener los anteojos es muy sencillo y no requiere turno previo. El procedimiento es el siguiente:

Solicitar un turno con un oftalmólogo de PAMI para la consulta visual.

Obtener una Orden Médica Electrónica (OME) emitida por el profesional.

Dirigirse a una óptica adherida al programa.

Elegir el armazón y se procederá a la fabricación de los lentes según la prescripción médica.

Retirar los anteojos, sin necesidad de coordinar un nuevo turno.

El PAMI pone a disposición de los jubilados un buscador de ópticas en su sitio web. Allí deberán seleccionarse provincia y ubicación y también el servicio médico requerido: Óptica-Anteojos; Óptica-Lentes de contacto u Óptica Sistema de Visión Subnormal.

¿Se pueden pedir más de dos pares de lentes por año?

La entrega de anteojos gratis es uno de los beneficios más valorados por los más de 5 millones de afiliados de PAMI en todo el país. Y si bien en su web la obra social precisa que solo entrega dos pares bonificados al año, hay situaciones excepcionales que permiten solicitar otro par. Ellas son:

Robo

Extravío y rotura

Glaucoma

Cambio de graduación

Cirugía Quirúrgica

El trámite lo podrá realizar el afiliado o cualquier allegado. En este caso, además de la documentación habitual, habrá que presentar una declaración jurada para el pedido de reposición por robo, hurto o extravío. Una vez que el oftalmólogo realice la orden manuscrita, el afiliado deberá dirigirse a la Agencia/UGL para que se emita la nueva OME. Luego podrá concurrir a la Óptica de cartilla de libre elección.