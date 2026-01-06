Anteojos gratis de PAMI 2026 para jubilados: ¿quiénes pueden pedirlos?

Enterate quiénes pueden acceder a los anteojos de manera gratuita , un beneficio otorgado por el PAMI en 2026 .

El PAMI (Programa de Atención Médica Integral) cubre sin cargo un par de lentes para ver de cerca y otro para ver de lejos, o bien un par de lentes bifocales por año prestacional. Aquí te contamos quiénes pueden acceder a este beneficio gratuito del PAMI en 2026 .

Esta prestación social , que reviste carácter universal, posibilita el acceso sin costo a lentes de uso cotidiano, lo que sin dudas representa un alivio económico importante para miles de personas mayores en todo el país.

En 2026 , todos los afiliados al PAMI pueden solicitar los anteojos de modo gratuito . Para llevar a cabo la solicitud, deberán cumplimentar los siguientes pasos:

Una vez atendido por el médico especialista, el afiliado puede elegir la óptica de cartilla donde va a gestionar sus anteojos . En los casos donde no pueda trasladarse, un familiar o apoderado del afiliado puede gestionar la prestación con la documentación correspondiente del afiliado.

Luego, se deberá presentar la siguiente documentación:

Documento Nacional de Identidad.

Credencial de afiliación.

Orden médica electrónica (OME) de un médico especialista en oftalmología a nombre de la persona afiliada, en la que conste la prescripción del anteojo , firma, sello aclaratorio de especialidad médica y número de matrícula. La receta (OME) tiene 150 días de validez. (No impresa - on line)

, firma, sello aclaratorio de especialidad médica y número de matrícula. La receta (OME) tiene 150 días de validez. (No impresa - on line) Escala FIN para el uso de bifocales por primera vez: se solicita a criterio de cada agencia. Hay que tener en cuenta que, si el afiliado no se adapta, no se proveerán anteojos de cerca y lejos por separado.

Según lo subraya el PAMI, el afiliado interesado en gestionar los lentes gratuitos deberá solicitar los elementos ópticos directamente en la óptica con la indicación OME del médico oftalmólogo tratante (de cartilla). La OME está plasmada en sistema y ambos prestadores tienen acceso a ella, por lo cual no es necesario imprimirla. Asimismo, el organismo indica que no será necesario concurrir a la Agencia, ya que puede elegir entre las ópticas de la cartilla PAMI. Asimismo, remarca que la óptica es de libre elección dentro del territorio nacional.

Es oportuno señalar que, para realizar consultas adicionales, el PAMI habilitó su línea de atención 138 (PAMI Responde) de lunes a viernes, entre las 8 y las 20 horas. Los afiliados al PAMI también podrán concurrir a cualquier sede de la obra social para recibir asesoramiento personalizado sobre el programa de lentes gratuitos.

El PAMI pone a disposición de los jubilados un buscador de ópticas en su sitio web. Allí deberán seleccionarse provincia y ubicación y también el servicio médico requerido: Óptica-Anteojos; Óptica-Lentes de contacto u Óptica Sistema de Visión Subnormal. Asimismo, el PAMI apunta que los afiliados deben retirar sus anteojos luego de unos días, sin necesidad de gestionar un turno previo para la entrega.