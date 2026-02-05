Increíble: un policía le disparó a una mujer durante una crisis psiquiátrica

La Justicia consideró que el accionar del sargento se apartó de los protocolos vigentes.

Un sargento ayudante de la Policía de Córdoba , miembro del grupo especial ETER, fue detenido tras dispararle a una mujer de 49 años que atravesaba una crisis psiquiátrica , dejándola en estado grave.

La medida fue ordenada por la Fiscalía de Instrucción, a cargo de la doctora Silvana Fernández, en una causa caratulada como "lesiones graves calificadas y agravadas por el uso de arma de fuego". El violento episodio ocurrió el martes pasado luego de una llamada al 911 por parte de familiares de la mujer.

En la misma alertaron que se había atrincherado en su vivienda y amenazaba con auto agredirse con un cuchillo. Al llegar los primeros móviles policiales, los efectivos no lograron disuadirla y, ante la situación, se convocó al Equipo de Tácticas Especiales Recomendables (ETER).

Durante el procedimiento, un efectivo con más de diez años de trayectoria dentro del grupo especializado realizó dos disparos con su pistola reglamentaria calibre 9 milímetros.

Qué se sabe sobre el estado de salud de la mujer y la detención del policía

La mujer recibió un impacto de bala en el estómago y otro en una pierna, y fue internada en el Hospital San Roque. Su pronóstico es reservado y se aguarda su evolución.

Tras la toma de testimonios, el análisis del protocolo de actuación en casos de salud mental y la revisión de las cámaras corporales y de seguridad del procedimiento, la fiscal Fernández ordenó la detención del policía.

Fuentes judiciales indicaron que la actuación del sargento se habría apartado de los protocolos vigentes, ya que no se constató un riesgo inminente para terceros que justificara el uso de un arma letal. Además, contaba con herramientas menos letales para intervenir, lo que refuerza la hipótesis de un uso desproporcionado de la fuerza.

En paralelo a la causa judicial, la Dirección General de Control de Conducta Policial dio intervención al Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad para evaluar la responsabilidad administrativa del efectivo detenido.

