Al ritmo del cuarteto, la policía de Córdoba lanzó un original sport para los festivales

Eligieron una popular canción para una campaña de concientización y el video comenzó a viralizarse.

La Policía de Córdoba presentó su popular campaña de prevención para la temporada de verano de 2026, con un estilo muy particular.

Uno de los spots más populares que realizaron fue en 2024, con la canción "Tu Foto" de Valentino Merlo y Q’ Lokura. En esta ocasión, se adaptó la letra de la canción "Tu misterioso alguien " de Miranda y Luck Ra.

Esta campaña hace foco en la temporada de festivales de verano , en la cual se difunde de manera divertida las normas de seguridad a tener en cuenta. La iniciativa busca llegar especialmente a los jóvenes que asisten a los eventos más masivos de la provincia, como el legendario Festival de Cosquín.

La letra adaptada de la canción "Tu misterioso alguien" tiene como mensaje central la Ley de Alcohol Cero. En el video que se comenzó a viralizar en las redes sociales, las autoridades recordaron que conducir bajo los efectos del alcohol es uno de los principales factores de accidentes, por lo que recomiendan designar conductores responsables y planificar los regresos tras los shows nocturnos.

"Marcá el 911, siempre está"

El video, protagonizado por agentes de la fuerza, combina humor, música popular y mensajes claros, con el objetivo de concientizar a quienes se movilizan por rutas y accesos a los principales destinos turísticos.

"Hay alguien que te cuida cuando por acá paseas, hay alguien que está atento a vos para servirte más", comienza la canción previo a la pegadiza melodía. "Si vas a un festival cuidado al manejar, que el alcohol sea cero", continúa la letra. "Marcá el 911, siempre está", concluye este divertido spot.

Además, el video advierte sobre las estafas virtuales, un delito que suele incrementarse en esta época del año. Desde la Policía recomiendan extremar los cuidados al momento de alquilar hospedajes y comprar entradas, verificando siempre que se trate de sitios oficiales o vendedores habilitados.

Con humor, música y un mensaje claro, la Policía de Córdoba apuesta una vez más a una comunicación cercana y efectiva, buscando concientizar sin dejar de lado el entretenimiento, en una temporada que ya comenzó y promete convocar a miles de personas en toda la provincia.

La campaña que lanzó la Policía para el verano de 2025

El hit elegido fue “Tu Foto”, la popular canción de Valentino Merlo y Q’ Lokura, uno de los grandes éxitos del año en la escena del cuarteto para el spot del verano pasado.

El lanzamiento de la versión adaptada fue acompañado de un video dinámico y lleno de carisma que no tardó en volverse viral. En menos de 24 horas, el clip en TikTok acumuló más de 500 mil reproducciones y 36 mil “me gusta”, además de ser replicado ampliamente en Instagram y X (anteriormente Twitter).

Los comentarios en redes destacaron la creatividad de la propuesta, que combinó ritmo, humor y mensajes claros, logrando que la campaña fuera tendencia en poco tiempo.

Los protagonistas de esta iniciativa no son actores ni artistas profesionales, sino efectivos de la fuerza policial que pertenecen a la división Multimedia y a la Banda de Música de la Policía de Córdoba. Estos oficiales, además de realizar sus funciones habituales de patrullaje, se encargan de producciones audiovisuales como esta, aportando talento y creatividad a la labor de prevención.