La Policía de Córdoba sorprende con una campaña musical para el verano 2025

El lanzamiento de la versión adaptada fue acompañado de un video dinámico y lleno de carisma que no tardó en volverse viral . En menos de 24 horas, el clip en TikTok acumuló más de 500 mil reproducciones y 36 mil “me gusta”, además de ser replicado ampliamente en Instagram y X (anteriormente Twitter). Los comentarios en redes destacaron la creatividad de la propuesta, que combinó ritmo, humor y mensajes claros, logrando que la campaña fuera tendencia en poco tiempo.

Los protagonistas de esta iniciativa no son actores ni artistas profesionales, sino efectivos de la fuerza policial que pertenecen a la división Multimedia y a la Banda de Música de la Policía de Córdoba. Estos oficiales, además de realizar sus funciones habituales de patrullaje, se encargan de producciones audiovisuales como esta, aportando talento y creatividad a la labor de prevención.

La elección de “Tu Foto” no fue casual. La canción original fue un fenómeno a nivel nacional, con más de 73 millones de reproducciones en YouTube y 57 millones en Spotify, lo que la convirtió en un éxito que resonó en todo el país. Su pegajoso ritmo sirvió como vehículo perfecto para transmitir mensajes de seguridad vial, prevención de accidentes y cuidado personal, temas clave para disfrutar de un verano sin contratiempos.

La nueva versión de la canción incluyó versos como: “La velocidad tiene que estar medida, sé prudente y no te excedas nunca de la misma”, o “La gente que sobrepasa con línea amarilla, y no sé por qué”. Además de abordar la seguridad en las rutas, también se incluyeron recomendaciones para evitar incendios forestales, cuidar a los menores en entornos acuáticos, y prevenir estafas digitales. Con frases como “La gente comparte datos personales y no sé por qué”, la canción logró transmitir consejos útiles de manera amena y fácil de recordar.

El lanzamiento de esta campaña musical se realizó como parte del Operativo Verano, presentado oficialmente por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y el jefe de Policía, Leonardo Gutiérrez, en un evento realizado en Villa Carlos Paz. Este operativo contará con la participación de más de 2.200 efectivos destinados a garantizar la seguridad en los principales destinos turísticos de Córdoba, incluyendo los valles de Calamuchita, Punilla, Traslasierra y Sierras Chicas, entre otros.

El objetivo principal es reforzar la presencia policial en las zonas de mayor afluencia turística y prevenir incidentes durante la temporada alta. La combinación de estrategias tradicionales con iniciativas innovadoras como la canción demuestra el compromiso de la fuerza por adaptarse a los tiempos y conectar con la comunidad de manera efectiva.

“El tema del verano”

El impacto de la campaña no se limitó a las reproducciones del video. Los comentarios en redes sociales reflejaron la buena recepción de la propuesta. Usuarios destacaron frases como: “Esto tiene que ser el tema del verano” y “Qué lindo canta el que me hizo la multa”. Otros bromearon sobre la situación: “Imaginate vivir en Suiza y perderte esto”, dejando en claro que la creatividad detrás de la campaña fue bien recibida por el público.

Con esta ingeniosa acción, la Policía de Córdoba no solo busca reforzar mensajes de prevención, sino también acercarse a la ciudadanía desde una perspectiva más humana y accesible, demostrando que incluso las instituciones más tradicionales pueden adaptarse a las nuevas formas de comunicación.