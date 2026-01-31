Encontraron a una mujer y un hombre que estaban desaparecidos y piden colaboración para ubicar a una niña

La Policía de la Provincia emitió alertas de búsqueda por dos adultos y una Alerta Nati por una niña de 12 años, a quienes se denunció como desaparecidos. A quién se busca y dónde brindar información. Desde la fuerza policial compartieron la información de la búsqueda tras la denuncia por la desaparición de estas tres personas.

En primer lugar, se buscaba a Cyntia Alejandra Yanet Torres de 29 años. Minutos antes de las 13, de este sábado, la Policía de Neuquén confirmó que dio con su paradero y desactivó la búsqueda.

Por otro lado, en Chos Malal, se inició la búsqueda de Roque Jara, de 57 años , también estaba siendo buscado. Cerca de las 18 de este sábado, las fuerzas de seguridad confirmaron que fue encontrado.

La búsqueda activa

En el último caso, se emitió una Alerta Nati para dar con Samira Mailén Matamala, una niña de apenas 12 años y que se encontraba alojada en el Hogar Malen, en el barrio Belgrano. Allí se la vio por última vez.

Aunque la Policía no cuenta con una fotografía para difundir, informaron que se trata de una niña de tez blanca, contextura delgada y 1.55 metros de altura. Posee ojos marrones y cabello oscuro y, al momento de ser vista por última vez, vestía pantalón corto color negro, un top negro y Crocs negras.

Cualquier información sobre su paradero se ruega brindarla llamando al 299-4424063 o presencialmente en la Comisaría Segunda.

alerta nati

A qué se debe la Alerta Nati

En Neuquén, tras la desaparición de Natalia Ciccioli, el 16 de enero de 1994, se creó Alerta NATI, una ley que demoró varios años en promulgarse. La niña tenía 12 años y salió de su casa para pasear por el centro de la ciudad de San Martín de los Andes y nunca más se supo nada de ella.

Se trata de una norma que legisla sobre los procedimientos a seguir ante la desaparición de niñas, niños y adolescentes de menos de 18 años. La ley 2705 fue promulgada el 30 de junio del 2010.

El alerta incluye información sobre la víctima y la forma en que la ciudadanía debe comunicarse con las autoridades para proveer información para esclarecer el caso. La iniciativa destaca que previo al anuncio se debe emitir un sonido distintivo para que la alerta pueda ser reconocida por la audiencia y luego difundir un aviso que diga “Esta es un Alerta Nati de un Menor de Edad Desaparecido”.

Además, tiene que difundirse en forma urgente y frecuente y debe tener como criterio básico que la víctima sea menor de 18 años; que esté en peligro de daño corporal o muerte; y que la información disponible sea lo suficientemente útil como para propiciar la activación del alerta