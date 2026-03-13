Gatillo fácil: un policía mató a un joven de 20 años y quedó detenido

La víctima iba en moto junto a un amigo. Según las primeras informaciones, ambos llevaban botines y camisetas en un bolso y se cree que iban a jugar al fútbol.

Un Policía mató a un joven a tiros creyendo que le iba a robar.

Un Policía de la Ciudad de Buenos Aires fue detenido por matar a tiros a un joven de 20 años que se transportaba en moto junto a un amigo. Según los primeros datos, los dos llevaban botines en un bolso. Se cree que iban a jugar al fútbol. Ocurrió en Ituzaingó

El efectivo aseguró que pensó que iban a asaltarlo y les disparó con su arma reglamentaria. “Pensé que me iban a robar”, afirmó. Uno de los chicos murió en la madrugada de este viernes.

El hecho ocurrió ayer por la noche en la esquina de Martín Rodríguez y Perdomo. La Justicia investiga el caso como un posible episodio de gatillo fácil .

Cómo fue la secuencia

El efectivo, identificado como Lucas Adrián Gómez, estaba circulando con su pareja en moto cuando, según su declaración, observaron que eran seguidos por otra moto con dos hombres. Ante la sospecha de un posible robo, detuvo la marcha, se identificó como policía y disparó dos veces.

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Juan Cruz Leal, uno de los motociclistas, recibió un balazo en la ingle mientras que su acompañante, Daniel Enrique Kuhne, sufrió un tiro en el costado del pecho.

Kuhne, de 20 años, fue trasladado al Hospital Posadas y le dieron el alta esta mañana. Mientras que Leal fue derivado al Hospital Bicentenario de Ituzaingó, donde los médicos confirmaron su muerte esta madrugada.

En el lugar se incautaron dos vainas de un arma de calibre 9 mm y el arma reglamentaria. En las mochilas solo encontraron botines y ropa de fútbol.

El joven que sobrevivió contó a las autoridades que se dirigían a un partido de fútbol cuando notaron a unos metros que una moto detuvo la marcha y el conductor empezó a disparar.

Los investigadores cuentan con cámaras en la zona y testimonios de vecinos que salieron a la calle cuando escucharon las detonaciones. La causa quedó a cargo de la UFI N°2 de Ituzaingó y la fiscal María Alejandra Bonini dispuso la detención del efectivo por el delito de homicidio agravado.

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Los momentos posteriores al disparo

Un testigo grabó los momentos posteriores al disparo que mató a un joven de 20 años en Ituzaingó, cuando un policía que circulaba en moto apuntó contra él y su amigo, que volvían de jugar al fútbol, porque presumió que eran delincuentes y le iban a robar. "Estaba muy alterado", afirmó un joven que presenció la situación.

Kevin, el testigo que grabó la situación, confirmó a C5N que escuchó 2 disparos. Además, aclaró que antes de filmar con su celular lo que sucedía, no se animaba a salir de su domicilio porque notó que "el policía estaba muy alterado".

El joven notó el nerviosismo del agente al constatar que los jóvenes contra los que abrió fuego no eran delincuentes. "No se acerquen", fueron las palabras que utilizó Lucas Adrián Gómez, de 36 años, oficial de la Policía de la Ciudad. Kevin agregó que temió por la seguridad de los vecinos: "Estaba con el arma, medio confundido".