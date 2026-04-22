Estudiantes de la Policía de Neuquén recibirán becas: de cuánto es el monto

El beneficio alcanzará a 80 aspirantes a cadetes y 410 ingresantes a los cuerpos de Seguridad, Penitenciario y Bomberos.

El gobierno de la provincia de Neuquén oficializó un nuevo esquema de becas destinado a aspirantes de la Policía , con un monto mensual de 660 mil pesos, en el marco de una política orientada a reforzar la formación de nuevos efectivos y fortalecer el sistema de seguridad.

La iniciativa fue establecida mediante un decreto y contempla a un total de 490 ingresantes , con distintas modalidades según el escalafón y la duración de la capacitación. El objetivo principal es asegurar que quienes cursen en los institutos policiales cuenten con respaldo económico mientras atraviesan su proceso formativo.

El esquema incluye a 80 aspirantes a cadetes de primer año, quienes recibirán el beneficio durante un período de nueve meses. En paralelo, otros 410 ingresantes formarán parte de los cuerpos de Seguridad, Penitenciario y Bomberos, con becas que se extenderán por cinco meses.

Desde el Ejecutivo provincial indicaron que esta política apunta a sostener el ingreso y permanencia de los aspirantes, evitando que dificultades económicas interfieran en su formación.

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Selección y formación

La Jefatura de Policía será la encargada de llevar adelante los procesos de evaluación, selección y contratación de los aspirantes. Además, tendrá a su cargo la organización de las convocatorias para cubrir los cupos previstos.

El esquema busca ordenar y fortalecer el ingreso a la fuerza, con criterios definidos y una planificación acorde a las necesidades operativas.

La implementación de estas becas se enmarca en una serie de medidas impulsadas por el gobierno provincial para reforzar el sistema de seguridad. Entre ellas se destacan la incorporación de nuevos móviles policiales, la provisión de equipamiento para distintas unidades y mejoras en la infraestructura destinada tanto a la formación como al trabajo operativo.

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En ese sentido, el gobernador Rolando Figueroa sostuvo que “la seguridad es una prioridad y se construye con inversión, formación y presencia del Estado”, en referencia a las acciones que se vienen desarrollando en la provincia.

Con esta nueva herramienta, el Ejecutivo busca consolidar un esquema integral que combine recursos, capacitación y presencia territorial, con el objetivo de fortalecer la respuesta ante las demandas en materia de seguridad.