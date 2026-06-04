Detuvieron a la expolicía que grababa contenido erótico tras un fatal accidente

El accidente involucró a una Ford Ecosport, un BMW y un Toyota Etios. El hallazgo en su auto que sorprendió a los efectivos.

Como consecuencia del impacto, se conoció que murió el conductor de la camioneta Ford EcoSport, que salió despedido del vehículo.

En las últimas horas, la expolicía que grababa contenido erótico y cuyo caso tomó repercusión nacional, volvió a quedar involucrada en un hecho polémico tras un choque fatal . ¿Por qué la detuvieron?

Se trata de Nicole Verón, exagente de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que alcanzó notoriedad por la difusión de videos de contenido erótico grabados con uniforme policial.

La joven fue detenida este miércoles tras verse involucrada en un choque fatal ocurrido en la Autopista Riccheri, camino hacia el aeropuerto de Ezeiza. Un BMW, un Toyota Etios y una camioneta Ford EcoSport fueron los autos involucrados.

Como consecuencia del impacto, se conoció que murió Hugo Javier López, de 48 años, quien conducía su camioneta Ford EcoSport y salió despedido del vehículo.

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Pero en medio de las diligencias por el accidente, la causa dio un giro cuando los efectivos encontraron un arma de guerra y droga, y ahora investigan si estos elementos que están vinculados a la mujer.

Verón circulaba como acompañante en el BMW de alta gama junto a otras dos mujeres cuando se produjo la colisión en cadena en sentido hacia el aeropuerto. Fuentes policiales indicaron que el conductor del Etios, identificado por sus iniciales W.T, resultó ileso.

En tanto, el BMW era conducido por una joven de 21 años y también viajaba una adolescente de 17, además de Verón.

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La maniobra sospechosa de la expolicía por la que terminó detenida

Cuando los efectivos se encontraban trabajando en la asistencia de las víctimas y preservaban la escena del accidente, detectaron una maniobra por parte de Verón que llevó a su detención.

La mujer, según la acusación, habría subido a un móvil de la Policía Federal Argentina y ocultado una pistola Bersa calibre 9 milímetros. El arma fue encontrada posteriormente con su cargador colocado y municiones en condiciones de uso.

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Las autoridades también detectaron sustancias estupefacientes y elementos utilizados para el fraccionamiento de droga. De acuerdo con las primeras hipótesis esos elementos podrían estar vinculados a actividades de narco, aunque la investigación continúa para determinar su origen y destino.

A raíz de estos hallazgos, Verón fue trasladada a la Comisaría 4° de Barrio Uno y quedó detenida. La causa quedó inicialmente caratulada como "homicidio culposo", "tenencia ilegal de arma de guerra" y "averiguación de ilícito" y quedó a cargo de la UFI n°2 descentralizada de Ezeiza.

Mientras tanto, peritos especializados avanzaban con las tareas accidentológicas para establecer la mecánica del choque y las eventuales responsabilidades de cada uno de los involucrados.

Por qué había sido expulsada de la Policía de la Ciudad

Nicole Verón ya era conocida públicamente por haber sido exonerada de la Policía de la Ciudad en 2025 tras descubrirse que vendía contenido erótico utilizando el uniforme oficial. La entonces oficial tenía poco más de tres años de antigüedad en la fuerza.

Durante una licencia médica, una investigación interna detectó publicaciones realizadas desde las cuentas @itsnicolehot y @itsoficialnicole, en las que aparecía vistiendo elementos de la indumentaria institucional.

En su momento, la joven de 25 años alegó que recurrió a esa actividad por desesperación económica ante la reducción de su salario.